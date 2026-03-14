“Todos le voltearon la cara al técnico” En ESPN hicieron seria denuncia sobre equipo tico

Las cosas parecen estar muy calientes en el Municipal Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Entre cielo y tierra no hay nada oculto, esa frase parece aplicarse a lo que estaría sucediendo actualmente con el Municipal Pérez Zeledón y su entrenador, el mexicano Luis Alberto Orozco, con quien el equipo está de capa caída.

Periodista de ESPN revela fuerte ambiente interno en Pérez Zeledón

En el programa Equipo F, de la cadena estadounidense ESPN, el periodista salvadoreño Mauricio Rivas hizo señalamientos muy serios sobre lo que pasaría con El Chuleta, de quien dijo tiene un ambiente muy negativo a lo interno del club.

“Hay que ver qué es lo que pasa en Pérez Zeledón, donde hay un burumbún enorme, una fuente que me merece todo el crédito me dice que los jugadores no quieren al técnico”.

“El técnico ya se agarró con el preparador de porteros, con el videólogo (analista de videos), se ha peleado fuerte y parece que el plantel no lo quiere y la junta directiva no se mete en esta situación”, comentó.

Rivas recordó que a Orozco lo han expulsado dos veces en lo que va del torneo y señaló que nadie está tranquilo a lo interno del camerino con él.

“En Pérez Zeledón parece que todo mundo le ha volteado la cara al entrenador”, agregó.

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Nueve jugadores fuera de convocatoria y decisiones que generan dudas

Lo expresado por el cuscatlecto conectaría con versiones que se oyen en pasillos y hasta con decisiones llamativas que el entrenador ha tomado.

Este viernes para el juego ante Alajuelense que perdió 3-0, dejó fuera de convocatoria a nueve jugadores, varias figuras titulares y tres extranjeros.

Bryan Segura, Ethan Drummond, Manuel Morán (panameño), Pablo Gamboa, Keral Ríos, Máximo Pereira (argentino), Owen Baltodano, Kenneth Carvajal y Adán Clímaco (salvadoreño) ni siquiera viajaron por decisión técnica.

Segura, como uno de los líderes y capitanes del club, publicó antes de la mejenga con la Liga un estado en su cuenta de Instagram que dio mucho de qué hablar.

“Saludos afición pezeteña, hoy estaré fuera de convocatoria por ‘decisión técnica‘, no por ningún tema de lesión ni nada, para evitar malos entendidos. Saludos, un abrazo“, indicó.

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Bryan también quedó fuera de los encuentros ante Liberia y Sporting FC, situación que ya da de qué pensar.

Luis Alberto Orozco responde sobre su relación con el camerino

El Chuleta Orozco afirma que tiene una buena relación con sus jugadores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En conferencia de prensa, le consultaron al Chuleta sobre la publicación de su portero y le consultaron directamente cómo es su relación con los jugadores y el ambiente.

El mexicano no quiso referirse a lo publicado por Bryan y solo dijo que debe hacerse responsable de lo que diga y sobre su relación con su grupo afirmó que es “muy buena”.

“De eso no puedo opinar porque no lo he visto, no sé nada, me lo lees, pero no puedo decir nada, es algo que es reponsabilidad de Bryan.

“Yo estoy muy contento en Pérez, es una ciudad que me gusta, mi grupo me gusta, es parte del fútbol, no puedo dar quejas, yo acepté esto, los directivos nunca se han metido conmigo y me han dejado trabajar, aceptado que es un proceso y lo asimilan así”.

Sobre el grupo de jugadores que dejó afuera dijo que son decisiones tácticas, que los jugadores que no andan bien o con el rendimiento adecuado, le va a dar oportunidades a otros chicos, así sean jóvenes. “Es parejo, llámense quién se llame”.

Orozco fue muy crítico de lo que están viendo de alguno de sus jugadores, aseguró que no tolerará más errores infantiles ni tonterías en la cancha, lo que lo tiene muy molesto.

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Gerencia de Pérez Zeledón cuestiona mensaje de Bryan Segura

Robert Arias se molestó con la publicación que realizó Brian Segura. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Robert Arias, gerente deportivo del club, sí habló del caso de Bryan Segura y desaprobó la publicación de su arquero y asegura que hablarán con él al respecto.

“El técnico es quien escoge quién juega y quién no juega y eso se debe respetar, si él puso nos tocará sentarnos a hablar con él, no nos gusta la publicación y tendrá que dar razones de lo que expuso, ¿por qué cuando ha sido titular nunca ha puesto que gracias a Dios va de titular o así?”, criticó.