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José Alvarado reveló, tras su primer gol en la primera división, la preocupación que tenía al llegar a Alajuelense

El delantero José Alvarado anotó su primer gol con Alajuelense y contó lo que le preocupaba al llegar al equipo campeón

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Por Eduardo Rodríguez

El delantero José Alvarado marcó ante Pérez Zeledón su primer gol en la máxima categoría y con la camiseta de Alajuelense, luego de su paso por la segunda división y llegar ante la sorpresa de todos a campeón nacional a inicios de este año.

El atacante contó cómo fue su llegada al camerino manudo, revelando que eso era una preocupación para él.

Alajuelense vs. PZ
José Alvarado marcó su primer gol en la primera divisón (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sí, la verdad es que eso era algo que me preocupaba, cuando llegué, pero después me llevé la sorpresa de que es un grupo muy humilde, muy unido, que me recibió de la mejor manera y me sorprendió mucho eso, la humildad de mis compañeros”, aseguró en FUTV sobre su llegada a la Liga tras venir de ganarlo todo el semestre anterior.

El delantero indicó lo que significa para él marcar su primer gol, no solo con los manudos, sino también en la máxima categoría.

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Mi primer gol, muy contento, la verdad es que siempre había soñado con este momento por mucho tiempo y, bueno, gracias a Dios, primero que todo porque llegó el gol; también tuvimos otra opción para marcar, pero hay que seguir”, dijo el atacante.

Acerca de la confianza que les ha dado Óscar Ramírez, Joseph Joseph y demás en el conjunto rojinegro, Alvarado comentó.

Alajuelense vs. PZ
Alvarado recalcó en la humildad del camerino de Alajuelense pese a venir de ganarlo todo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Muy agradecido con todos, con don Joseph, con el profesor Óscar, con Wardy, Carlos Vela, que me dieron seguimiento y esta oportunidad, ya que en realidad cuesta que aparezca una opción así. Estoy muy agradecido con ellos y con Dios”, acotó el artillero.

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Alvarado anotó su primer tanto este pasado viernes ante Pérez Zeledón a los once minutos del compromiso en el triunfo de 3-0 a favor de Alajuelense.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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