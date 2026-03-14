Exjugador del Cartaginés reveló la frase con la que Paulo Wanchope se habría echado encima al camerino

Paulo Wannchope asegura que se encontró con alguna indisciplina en Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Paulo Wanchope removió las aguas el jueves cuando aseguró, en una entrevista en Tigo Sports, que en su segundo paso por el Cartaginés tuvo que trabajar mucho para poner a algunos jugadores en cintura, especialmente en lo físico.

El entrenador dijo que él le advirtió a la directiva que no podía tolerar jugadores pasados de peso, enfiestados o con falta de compromiso.

Ante esas declaraciones, uno de los futbolistas de ese entonces, Mauricio Montero, reaccionó.

Chunchito, como le apodaban al jugador que ya colgó los tacos, aseguró que ellos fueron muy profesionales y más bien contó una anécdota que, de ser cierta, podría dejar mal parado a Paulo.

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“Nos dijo que ganamos el torneo por guaba”

“Los jugadores que estuvieron en ese momento fueron muy profesionales, todos intentaron mejorar, pero la carta de presentación con la que él llegó para nosotros fue muy complicado, por lo que nos dijo.

“Cuando llegó al camerino en Cartago lo que nos dijo fue que habíamos ganado el torneo (el histórico campeonato) por guaba, eso nos dijo, entonces imagínese lo que un grupo se puede tomar, lo que un nuevo jefe llega a decir”, explicó en el programa Los Cuatro Grandes, en el que es panelista junto a periodistas y creadores de contenido.

Rónald Mauricio Montero fue campeón con Cartaginés en el 2022. (Instagram Mauricio Montero)

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Montero aseguró que fue muy difícil para ellos que Chope llegara con esa actitud, el exjugador indicó que al menos, para él, cambió la imagen que le tenía.

“A Cartago todo mundo quería que llegara para hacer historia. Michael Barrantes, el único tatuaje que tiene de un trofeo es el de Cartago, porque eso fue una hazaña y que una persona venga a decir eso...“.

“Yo tenía a Chope aquí (hizo una seña en lo alto) y todavía lo tengo ahí, pero como jugador, porque fue excelente, pero llega y lo primero que nos dice es eso. Usted lo puede pensar, pero si usted va a ser el entrenador, no, más bien los jugadores fueron siempre muy profesionales porque Cartago siempre estuvo peleando”, comentó.

Llamamos a Wanchope y le pusimos un mensaje para preguntarle si lo que dice Montero es cierto, pero no hemos logrado obtener respuesta.