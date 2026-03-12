Paulo Wanchope tiró un dardo directo a los jugadores que les gusta echarse sus tragos antes de ir a entrenar

Paulo Wanchope afirmó que no tolerará a jugadores con sobrepeso o aliento a alcohol. (Rafael Pacheco Granados)

Paulo Wanchope reapareció en los medios de comunicación este jueves tras un tiempo sin verlo y tiró un par de bombazos que pueden retumbar muy duro.

El exentrenador de Saprissa, Herediano y Cartaginés habló sin pelos en la lengua y fue muy crítico sobre el tema disciplinario y los problemas que se ha topado en general.

Chope atacó detalles como el sobrepeso de los futbolistas y el consumo de alcohol en diferentes casos y actividades sociales, lo que ha hablado hasta con dirigentes ticos.

“Me acuerdo con don Leo (Vargas) cuando me fue a buscar para ir al Cartaginés, yo le dije ‘Van a haber jugadores que se van a poner incómodos’. Se lo dije de una vez”

“Se van a poner incómodos porque yo soy un técnico que no voy a estar tolerando que el jugador tenga 16, 22 o 25 por ciento de grasa, ni me voy a prestar a muchas cosas.

“No estoy en contra de las actividades que se puedan hacer, los famosos asados y todo, pero cuando se pasan, cuando se van a tomar y me regresan al otro día con aliento a alcohol eso es un problema”, comentó en entrevista con Tigo Sports Radio.

LEA MÁS: Este es el sorpresivo nuevo proyecto de Paulo César Wanchope

Saprissa fue el último equipo de Paulo Wanchope. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Para Paulo, el profesionalismo en ese tipo de cosas es básico y no se puede pretender rendir bien y conseguir objetivos como hasta ir a un mundial sin estos compromisos.

“Queremos trascender a nivel internacional, competir en Concacaf, desarrollar jugadores para que vayan al exterior y de esa forma no se va a hacer”, criticó.

Chope afirma que una buena forma física es indispensable para rendir en el fútbol, por más que algunos afirmen o crean lo contrario.

LEA MÁS: “Mi tío es todo un ejemplo”: Matías Wanchope habla de la influencia de Paulo César en su carrera

“Yo no sé cómo tropicalizar a un jugador que tiene 22% de grasa, no va competir como se debe, por lo que hay que ser exigente ahí con el jugador y con el ambiente y exigir que deben estar en mejor forma para poder competir”

“El jugador costarricense tiene mucha capacidad, mucho talento, pero yo no tengo por qué bajarme dos escalones, sino buscar la forma de subir el nivel más bien”, tiró.