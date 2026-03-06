Este es el sorpresivo nuevo proyecto de Paulo César Wanchope

El técnico Paulo César Wanchope vuelve al fútbol y presentó un nuevo proyecto.

El exjugador de Herediano y Manchester City lanzó un espacio llamado “One Chope”, en donde compartirá todo lo relacionado con el fútbol, desde la mirada de los protagonistas.

El anuncio lo hizo Chope a través de sus redes sociales.

Paulo Wanchope regresa al fútbol, con un nuevo proyecto.

La presentación de su espacio

Wanchope lanzó un video, en el que explicó el objetivo de su espacio, el cual se transmitirá por la plataforma YouTube.

“Se dice mucho del fútbol; es importante tener la perspectiva de los que estamos adentro. Muchos tienen ideas, opiniones, pero el sentir de un entrenador, de un jugador, todo lo que pasamos para llegar a ser futbolistas profesionales.

“Eso solo lo podemos contar nosotros. Se habla mucho en programas, medios de comunicación y es importante crear un ambiente de aprendizaje y tener el espacio para traer grandes profesionales.

“Preparadores físicos, psicólogos deportivos, dirigentes, entrenadores, jugadores, visoristas, todo lo que se complemente para tener un buen profesional.

“Además, salir de este espacio, presentarles lo que es una visoría, qué hacemos nosotros cuando vemos un talento, dónde es que vamos a buscar el talento. Es espacio en el que se puede tener retroalimentación, qué quieren saber, ir un poco más allá.

“Es un medio en el que me puedo abrir a ustedes para que entiendan y tengan de primera mano lo que uno siente y quisiera hacer para el fútbol nacional. Espero lo disfruten”, expresó el extécnico del Saprissa.