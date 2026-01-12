“Mi tío es todo un ejemplo”: Matías Wanchope habla de la influencia de Paulo César en su carrera

Matías Wanchope desde muy joven supo lo que es abrirse paso en el extranjero. A los 10 años llegó a las ligas menores de Los Ángeles FC y hoy, con 18, ya tiene minutos como profesional con el San Marino Calcio, de la Serie D italiana.

Una familia marcada por el fútbol

El joven viene de una familia que respira fútbol, por lo que ha tenido ejemplos muy cercanos desde casa: su papá Javier Vicente Wanchope, exdelantero del Herediano y Saprissa; su abuelo Vicente Wanchope, recordado atacante del Herediano; y su tío Paulo César Wanchope, una figura reconocida a nivel mundial.

Matías Wanchope quiere hacer historia con la Selección de Costa Rica. (Cortesía Matías Wanchope./Cortesía Matías Wanchope.)

Paulo, un modelo a seguir

En conversación con La Teja, Matías deja claro que quiere abrirse su propio camino con base en su esfuerzo, pero reconoce que tiene referentes muy marcados que lo inspiran, entre ellos su tío Paulo, a quien considera un verdadero modelo a seguir.

“Mi tío es todo un ejemplo, un role model, como le dicen. Tuvo una carrera increíble en mundiales, en la Premier League, en España; es un ídolo a seguir. Puedo decir que es uno de mis ídolos futbolísticos sin duda”, comentó.

Un apellido que todavía pesa en Europa

Al llegar a Italia, Matías confirmó que el apellido Wanchope sigue siendo reconocido en el ambiente futbolero, incluso lejos de Costa Rica.

“Sí, al llegar aquí a Italia, a la semana ya se dieron cuenta de que era Wanchope y me preguntaron si éramos familia. Yo les decía que sí y reaccionaban con un ‘wow, qué chiva’. Es un nombre que suena y que se ha reconocido”, contó.

Paulo Wanchope fue una gran figura en el Manchester City de Inglaterra. (Twitter )

Disciplina, mentalidad y referentes

Paulo César Wanchope fue una figura que, más allá de su talento, destacó por su disciplina y profesionalismo, aspectos que Matías también admira en otro de sus grandes ídolos: el portugués Cristiano Ronaldo.

“Ídolo desde toda la vida siempre ha sido Cristiano Ronaldo. Lo admiro por el trabajo que ha puesto en todo, por lo mucho que se cuida, la mentalidad que tiene. Siempre ha sido un modelo a seguir”, añadió.

La influencia de su papá

Esa manera de entender el fútbol y la vida no nació de la nada. Matías reconoce que es producto de la crianza que recibió en casa por parte de sus padres, don Javier Vicente y doña Maricruz Quirós.

“Mi papá siempre me ha guiado por el buen camino. Trato de escuchar sus consejos porque él ya ha vivido mucho como futbolista, entrenador y como persona. Sé que siempre van para mi beneficio”, explicó.

Matías Wanchope destaca que los consejos de su papá, Javier Vicente, han sido claves para él. (Cortesía Matías Wanchope./Cortesía Matías Wanchope.)

Un Wanchope distinto, con su propio estilo

En cuanto a lo futbolístico, Matías sabe que sus condiciones son distintas a las de sus familiares. Mantiene la estampa física que caracteriza a los Wanchope, aunque no es tan alto, pero compensa con otras cualidades dentro de la cancha.

El apellido como responsabilidad, no como atajo

El más joven de los Wanchope tiene grandes ejemplos a seguir, pero también tiene muy claro que el camino es propio. No se fía de un apellido, sino del trabajo duro, la disciplina y la constancia, un credo familiar que ya ha dejado huella en el fútbol costarricense y que ahora él busca honrar desde Europa.