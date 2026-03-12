“Estoy enojado con algunos”... Hernán Medford se planta ante la prensa y dice cómo actuará en las conferencias

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa aseguró que está molesto con un sector de la prensa, por los cuestionamientos que le hicieron el domingo, luego del juego ante Herediano.

Este jueves, el Pelícano atendió a los medios, previo al encuentro contra Cartaginés, que será el próximo domingo a las 11 a.m. en el estadio Fello Meza, y afirmó que de ahora en adelante, será más específico a la hora de responder las consultas y aprovechó para cuestionar el discurso de algunos comunicadores.

“Esta semana me ha servido para analizar ciertos detalles y más cuando estoy aquí, porque lo cuestionan todo; salgo opinando de un partido y ya los periodistas me cuestionan.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, asegura que está molesto con un sector de la prensa. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

“No sé si no estamos en un país libre, en donde cada quién puede opinar lo que quiera, entonces mejor me limito a decir lo que tengo que decir. Esta semana me ha servido para analizar y entre más calladito más bonito”, comenzó diciendo el entrenador.

¿Por qué lo cuestionan?

El periodista Miguel Calderón, de Teletica Deportes, le consultó en qué sentido cree que lo cuestionan.

“Cuando terminé con Sporting, salí diciendo que Sporting fue mucho mejor que nosotros y nadie habló cosas bonitas mías, pero cuando le gano a Heredia y salgo diciendo que fuimos superiores, ahí cuestionándome, entonces, ¿por qué en una sí y en otra no?

El juego entre Cartaginés y Saprissa será el domingo, a las 11 a.m. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

“Entonces mejor me limito a hablar poquito, para qué car... voy a hablar. Nos obligan a estar acá y entonces vamos a acomodarnos a lo que digan algunos”, expresó.

Milton Montenegro, periodista de La Nación, le consultó si el enojo era con toda la prensa o con algunos periodistas:

“Con ciertos periodistas, que por ejemplo dicen que cómo Hernán va a decir eso, no tengo derecho de opinar. ¿Qué pasa si vengo aquí y no hablo? Estoy enojado con algunos, soy un resentido, soy un ser humano y me puedo resentir.

“¿Creen que soy de papel o qué? Hay ciertos periodistas que dicen que me equivoqué porque dije que le pasamos por encima a Heredia, ¿qué quería que dijera?, que me apunten lo que tengo que decir, hago la conferencia a lo que quieren que diga, llevo 30 años en el fútbol y me cuestionan por algo tan simple”, destacó.

Un duelo interesante

Sobre el juego contra Cartaginés, Medford añadió que la semana larga le permitió analizar al rival y así habló del equipo blanquiazul:

“El equipo rival juega en su casa, nos estamos jugando una posición y el equipo está bien, motivado, habrá estadio lleno, un ambiente interesante. Nos hemos preparados bastante bien para un juego que no será nada fácil.

“Cartago ganó el último partido, está peleando la clasificación, nosotros también, pero para ratificar el puesto hay que ganar el domingo. Son dos equipos que están jugando bien, nosotros sí queremos ratificar el puesto en donde estamos”, afirmó.