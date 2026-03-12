Cartaginés lanza advertencia a los aficionados para el partido del domingo con Saprissa

La Ulta no será bienvenida en la visita de Saprissa a Cartago este domingo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés recibirá este domingo, a las 11 a.m., al Deportivo Saprissa en el estadio Fello Meza, partido para el que anunció una decisión tajante este jueves.

Mediante un comunicado de prensa, el cuadro blanquiazul afirmó que la Ultra Morada, barra organizada de los tibaseños, no será bienvenida.

“El Club Sport Cartaginés informa al público en general que en el juego ante el Deportivo Saprissa no se permitirá el ingreso de la barra organizada visitante. Esto acatando las disposiciones y apegándonos a la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en los Eventos Deportivos (Ley 9145).

“Además, nuestro equipo se reserva el derecho de admisión y en caso de identificar algún grupo organizado podrá impedir el acceso al estadio y no se hará ningún tipo de devolución por concepto de entradas”, indicó el comunicado.

La decisión se une a la de otros clubes de la primera división, que suelen vetar a las barras de sus estadios.