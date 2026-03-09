Fernán Faerron explota contra los árbitros tras polémico juego entre Cartaginés y Puntarenas

El duelo entre Cartaginés y Puntarenas estuvo cargado de polémica y de intervenciones del VAR, algo que provocó las críticas por parte de Fernán Faerron.

A Cartaginés le pitaron dos penales en contra ante Puntarenas (Puntarenas FC/Puntarenas FC)

Ante eso y diversas polémicas alrededor de los brumosos, en las que incluso Faerron estuvo involucrado en polémicas, tras ser expulsado en juegos atrás de los de la Vieja Metrópoli, el zaguero se pronunció al respecto.

“A mí sí me parece que algo raro está pasando, hay jugadas en el área que nos hacen a nosotros y ni se revisan, y hay otras que intentan revisar de más”, mencionó en Teletica Deportes Radio el defensa brumoso.

“Le preguntan al cuarto árbitro qué se revisa y ni él sabe, pasan cosas extrañas, pero lo hablamos y nos puede dar más fuerza”, dijo.

Fernán Faerron fue muy crítico contra del árbitros (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Faerron fue especialmente crítico con el silbatero del pasado domingo en el que Puntarenas cayó en el Fello Meza 3-2.

“Es complicado, obviamente, por algo tienen sus reglas de que no se puede hablar, pero es muy frustrante el sacar los puntos, no quiero decirlo, con esos temas externos. Siento que nos miden diferente.

“En San Carlos nos mandan un novato que se va con la presión de la afición; ante Puntarenas nos mandan una persona que vive y es del puerto, que nació en esa provincia. Es complicado, pasan cosas muy extrañas alrededor”, expresó el defensa blanquiazul.

Cartaginés ahora se alista para recibir al Saprissa el próximo domingo en el Fello Meza, en un juego directo por los primeros lugares.