¡Cuidado con el tren! La Liga debuta ante un LAFC que vuela y que ya humilló al Inter de Messi

La Liga Deportiva Alajuelense tendrá su debut en la Concacaf Champions Cup este martes a las 9 de la noche, cuando se mida al LAFC de la MLS en Estados Unidos.

Los norteamericanos vienen de arrasar en su eliminatoria contra el Real España de Jeaustin Campos luego de golear de manera escandalosa a los catrachos en su casa 1-6, y luego en la vuelta ganar 1-0 para sellar su pase a la siguiente ronda, en la que los manudos ya estaban sembrados por ser los vigentes campeones de Centroamérica.

Lionel Messi sufrió una goleada ante el LAFC, rival de Alajuelense este martes (FREDERIC J. BROWN/AFP)

El contrincante de los liguistas viene en un momento muy positivo, ya que solo saben ganar en lo que llevamos de este año en cuanto a juegos oficiales, ya que, además de los triunfos ante los hondureños, en la MLS llevan paso perfecto.

LAFC arrasó con el Inter Miami de Lionel Messi 3-0; dicho sea de paso, el club del exastro del Barcelona es el vigente campeón de los Estados Unidos.

En la segunda jornada de la MLS, vencieron de visitantes al Houston 0-2 y, más recientemente, como locales se impusieron sobre el Dallas 1-0.

Alajuelense fue eliminado ante LAFC en el 2023 (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los norteamericanos llegan con pleno de triunfos y ya saben lo que es medirse contra los rojinegros en este torneo tras la eliminatoria que vivieron en el 2023, en la que superaron a la Liga luego de ganar en el estadio Alejandro Morera Soto con una goleada de 0-3, sin embargo los manudos se lavaron la cara y estuvieron cerca de emparejar la serie tras estar por delante 0-2, pero un tanto al cierre sentenció la eliminatoria con un 1-2 a favor de los leones, pero fue insuficiente para avanzar de ronda.

Los rojinegros llegan a dicha eliminatoria luego de un semestre que empezó muy irregular, pero que recientemente ya acumula dos victorias al hilo, sobre Cartaginés y San Carlos, y ahora se topan con los de Estados Unidos en la búsqueda de un buen resultado de cara al juego de vuelta, el próximo martes en Alajuela.