Deportes

¡Cuidado con el tren! La Liga debuta ante un LAFC que vuela y que ya humilló al Inter de Messi

LAFC se mide a Alajuelense este martes por la ida de octavos de final de la Concacaf Champions Cup

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

La Liga Deportiva Alajuelense tendrá su debut en la Concacaf Champions Cup este martes a las 9 de la noche, cuando se mida al LAFC de la MLS en Estados Unidos.

Los norteamericanos vienen de arrasar en su eliminatoria contra el Real España de Jeaustin Campos luego de golear de manera escandalosa a los catrachos en su casa 1-6, y luego en la vuelta ganar 1-0 para sellar su pase a la siguiente ronda, en la que los manudos ya estaban sembrados por ser los vigentes campeones de Centroamérica.

Lionel Messi y Denis Bouanga se saludan en el partido entre Inter Miami y LAFC.
Lionel Messi sufrió una goleada ante el LAFC, rival de Alajuelense este martes (FREDERIC J. BROWN/AFP)

El contrincante de los liguistas viene en un momento muy positivo, ya que solo saben ganar en lo que llevamos de este año en cuanto a juegos oficiales, ya que, además de los triunfos ante los hondureños, en la MLS llevan paso perfecto.

LAFC arrasó con el Inter Miami de Lionel Messi 3-0; dicho sea de paso, el club del exastro del Barcelona es el vigente campeón de los Estados Unidos.

En la segunda jornada de la MLS, vencieron de visitantes al Houston 0-2 y, más recientemente, como locales se impusieron sobre el Dallas 1-0.

Alajuelense se enfrento Cartaginés por la jornada 10, Torneo de Clausura 2026.
Alajuelense fue eliminado ante LAFC en el 2023 (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los norteamericanos llegan con pleno de triunfos y ya saben lo que es medirse contra los rojinegros en este torneo tras la eliminatoria que vivieron en el 2023, en la que superaron a la Liga luego de ganar en el estadio Alejandro Morera Soto con una goleada de 0-3, sin embargo los manudos se lavaron la cara y estuvieron cerca de emparejar la serie tras estar por delante 0-2, pero un tanto al cierre sentenció la eliminatoria con un 1-2 a favor de los leones, pero fue insuficiente para avanzar de ronda.

Los rojinegros llegan a dicha eliminatoria luego de un semestre que empezó muy irregular, pero que recientemente ya acumula dos victorias al hilo, sobre Cartaginés y San Carlos, y ahora se topan con los de Estados Unidos en la búsqueda de un buen resultado de cara al juego de vuelta, el próximo martes en Alajuela.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseLAFCConcacaf Champions Cup
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.