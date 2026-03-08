Jugadores de Alajuelense cuentan qué pasó dentro del camerino para levantar en el torneo

El campeón nacional, la Liga Deportiva Alajuelense, parece que empezó a recuperar la memoria, luego de la derrota en Puntarenas que acabó con un escándalo en el camerino y un lavatorio quebrado, jugadores discutiendo dentro del campo y otras situaciones alrededor del plantel que evidenciaban que algo, a lo interno, estaba pasando.

Los manudos cayeron en el Lito Pérez 2-0 y con ello, en ese momento, acumulaban cuatro partidos sin ganar por el certamen local, sumado a la eliminación de Copa ante Liberia tras caer en ambos duelos.

Jugadores de Alajuelense confiesan como salieron del mal momento

El pasado martes, la Liga venció, en el estadio Morera Soto, a un rival directo como lo es Cartaginés, y este sábado tuvieron otra prueba de fuego en San Carlos, otro contrincante que está por encima de los manudos en la tabla, y con un sólido 0-2 la Liga confirmó que está de regreso.

“Es una gran pregunta, pero bueno, entre nosotros nos pusimos a hablar y muchas veces hay cosas que quedan a lo interno, obviamente, además de hablar con el profe y compañeros, pero después el trabajo siempre fue el mismo, trabajando de la mejor manera. A veces estamos en esas situaciones donde no nos encontrábamos y que nos llegaban y nos convertían; entonces son muchos factores que los hablamos y, gracias a Dios, lo pudimos corregir”, explicó Washington Ortega en Tigo.

Anthony Hernández, anotador del segundo gol de la noche en el Carlos Ugalde, confirmó la unión del camerino para sacar la situación adelante.

Washington Ortega comentó lo que hizo el camerino de Alajuelense para salir de la crisis (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

“Vamos paso a paso; gracias a Dios, hemos mejorado mucho. La verdad es que nos hemos unido, esa es la única fuerza que tenemos, la unión y, gracias a Dios, las cosas se van dando”, explicó Pikachu en Tigo Sports.

El actual tricampeón de Centroamérica se alista ahora para medirse al LAFC en Estados Unidos, este martes a las 9 de la noche, en lo que será el debut de los rojinegros en la Concacaf Champions Cup en la fase de octavos de final, para luego, por el certamen nacional, toparse con Pérez Zeledón el viernes en el Alejandro Morera Soto.