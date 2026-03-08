Kenneth Vargas confirma las peores noticias en la previa del debut de Alajuelense en Concacaf

Este pasado sábado, durante la primera mitad, la Liga Deportiva Alajuelense sufrió la doble lesión de dos futbolistas; primero fue Malcom Pilone y después Kenneth Vargas.

En el caso de Huevito, venía tomando ritmo como titular, además de anotar su primer gol por campeonato nacional el pasado martes en el juego entre Alajuela y Cartaginés, y el segundo con el club luego de que semanas atrás anotó en el certamen de copa en Liberia.

Kenneth Vargas confirmó su lesión que lo deja fuera para el viaje a Estados Unidos (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Al cierre del primer tiempo, en una jugada en media cancha, Kenneth se tomó la pierna y todo indicaba que la lesión no iba a ser algo favorable de cara al viaje a Estados Unidos para el duelo ante LAFC del martes por Concacaf Champions Cup.

Por medio de sus redes sociales, Kenneth subió una historia en donde comentó lo que le ocurrió, sin dar más detalles.

“Cuando mejor me estaba sintiendo dentro del campo, me pasó lo que a ningún futbolista quiere que le pase. En estos momentos tan importantes para el club, solo queda apoyar y darle todos mis ánimos a mis compañeros”, puso en su cuenta de Instagram Huevito.

“Ahora a poner todo en manos de Dios y pensar en la recuperación para volver lo más pronto posible. Gracias a todos por los mensajes de apoyo”, publicó Kenneth.

Alajuelense ganó en San Carlos 0-2 y ahora se alista para este martes jugar contra LAFC a las 9 de la noche, hora de Costa Rica, por los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, siendo el único representante centroamericano con vida en la presente edición.