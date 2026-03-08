Niño llegó al Carlos Ugalde con una manta en honor a Anthony Hernández y así reaccionó el jugador de Alajuelense

Un niño, aficionado a Alajuelense llegó al estadio Carlos Ugalde, en San Carlos con una manta en honor a su jugador favorito, Anthony Hernández y el jugador rojinegro tuvo un hermoso gesto con él.

Luego del encuentro ante los toros, Pikachu se acercó a un grupo de chiquitos que lo llamaban en la grada del estadio sancarleño, pero uno de ellos, llamado Thomás, llamó la atención por la pancarta que preparó sobre el delantero liguista.

De inmediato, Hernández se percató de la manta y se acercó a la grada.

LEA MÁS: ¿Por qué llaman Pikachu a Anthony Hernández? La historia detrás del apodo del jugador manudo

Así reaccionó Anthony Hernández cuando vio una manta que un niño llevó en su honor. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

El hermoso gesto de Anthony Hernández

Luego de observar la manta, Hernández no dudó en quitarse su camisa y acercarse al chiquito, para entregársela.

El niño, visiblemente emocionado alcanzó a decirle al futbolista “Gracias Pika” y Anthony se acercó a más niños, que lo buscaban para una foto.

El jugador mostró la manta, en la cual se aprecia el 7, el número de su camisa, una imagen suya y la de Pikachu, el emblemático personaje de Pokemón. Pero además, la pancarta tiene un hermoso texto: “Un ejemplo a seguir. Con cariño: Thomás R.”.

Sin duda, el pequeño Thomás no olvidará este día y la actitud de Anthony dejó ver que tiene un gran corazón.