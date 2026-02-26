¿Por qué llaman Pikachu a Anthony Hernández? La historia detrás del apodo del jugador manudo

Siempre que hay un partido de la Liga Deportiva Alajuelense, hay un jugador que sobresale, no solo por su calidad en la fase ofensiva con goles, velocidad y desequilibrio, sino que además por el curioso apodo que ha marcado su carrera, como lo es Anthony Hernández, mejor conocido como Pikachu.

Este viernes 27 de febrero se celebra el Pokémon Day, tras 30 años de existencia de una de las franquicias más populares del mundo, no solo por su serie animada, sino por los diversos videojuegos de Nintendo que han trascendido generaciones y siguen vigentes.

Esposa de Anthony Hernández contó el origen del apodo de Pikachu (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Es por esto que en La Teja nos dimos a la tarea de averiguar la historia detrás de tan peculiar sobrenombre que ha trascendido el fútbol nacional, ya que en diversas transmisiones internacionales en las que Anthony ha tenido participación, como por ejemplo en Copa Centroamericana, hasta los narradores y comentaristas fuera de Costa Rica lo llaman con el nombre del posiblemente Pokémon más icónico de la franquicia japonesa.

¿De dónde salió el apodo de Pikachu?

“La historia detrás del apodo de Anthony es muy sencilla, es un apodo que le pusieron porque cuando estaba muy pequeñillo, dice él, y también me lo contó la mamá, que de niño le daba por correr mucho y era supermacho, pero macho, macho, y como corría rápido y andaba corriendo por todo lado y también pasaba jugando en todo lado, entonces le pusieron Pikachu”.

“Tenía el pelo superamarillo y machísimo; era entonces cuando le empezaron a decir Pikachu y por andar de un lado para el otro”, cuenta Keisha López, esposa del futbolista de Alajuelense.

No a todo mundo le gustan los apodos; sin embargo, la esposa de Pikachu relata lo que le produce a Hernández que le asocien con un Pokémon desde la niñez.

“Ah, sí, vea, imagínese que en el barrio la mayoría le dicen solo Pika; el nombre de él cuesta mucho que se lo digan, pero siempre es Pika, por todos lados y a él no le molesta, la misma familia le dice Pika y no le molesta; ya él se acostumbró a que le digan así”, relató Keisha.

Keisha López, esposa del delantero de Alajuelense Anthony Hernández (Fotos: cortesía. /Fotos: cortesía.)

¿Le gusta a Anthony Hernández la serie animada?

La esposa cuenta acerca de cuánto le gusta a Hernández la serie animada de Pokémon, en la que Pikachu es posiblemente el más popular, ya que desde el primer capítulo de la caricatura, el protagonista Ash Ketchum tiene al amarillo bichito de tipo eléctrico como su fiel acompañante.

“Él sí lo veía, yo recuerdo que él sí lo veía; actualmente no, en realidad es muy poco, pero antes sí lo veía mucho y en cuanto a los videojuegos, él no es mucho de eso, pero no sabría si antes de chiquitillo jugaba de eso, pero sí lo veía, le gustaba mucho verlo”, contó.

La esposa reveló si de vez en cuando le dice al esposo por su popular apodo, por el que mucha gente lo reconoce, además de por ser un futbolista talentoso dentro de la cancha.

Al hijo de Anthony le encanta Pikachu (Keisha López/Keisha López)

“Yo vieras que en realidad es muy poco que le digo, no me gusta, siento que es como faltarle el respeto por decirle de esa manera, pero a veces, molestando, le digo y no me molesta que le digan así, es muy bonito que tenga esa referencia de él y que la gente se exprese tan bonito de él y todo, y con ese nombrecillo suena bien y lo importante es que a él le gusta”, reveló Keisha, la cual confesó que no es fan de la serie animada y no conoce mucho.

Al hijo de Anthony le encanta Pikachu

Anthony es papá de un niño de año y cinco meses, y ante esto le consultamos sobre si quieren que el hijo también lo asocien con el Pokémon amarillo.

“Está muy pequeño, pero hace poco en un partido a Anthony le regalaron un peluche de Pikachu, entonces él ahí lo tiene y el bebé lo ve y lo primero que dice es Pikachu, o sea, ni siquiera le habíamos dicho y él no sé cómo, pero uno le dice a él que vaya y agarre a Pikachu y él va y lo agarra”.

“Ya él medio sabe porque el chiquito que se lo dio (a Anthony) en el partido, él luego se lo dio al bebé y ahí lo anda. No le hemos comprado nada más de Pikachu, solo tiene el peluchito, pero tal vez luego; es que no hemos visto más cositas. A Anthony le gusta todo lo que tenga que ver; creo que le había regalado unas espinilleras, pero sí queremos comprarle al bebé para que lleve eso del papá”, acotó Keish, esposa del popular Pikachu Hernández.

Ya sea por la picardía o electricidad que se le ve en el campo, lo cierto es que Hernández ha sabido cómo honrar tan peculiar sobrenombre del campo.