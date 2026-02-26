Ronaldo Cisneros sorprendió con su sinceridad sobre la racha sin ganar de Alajuelense

Ronaldo Cisneros fue muy sincero sobre la mala racha de Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Ronaldo Cisneros, delantero de Alajuelense, sorprendió con una frase llena de sinceridad sobre lo que siente de la racha sin ganar del campeón nacional.

Los manudos han tenido un torneo complicado en el que apenas suman dos victorias en ocho partidos, la última en la jornada cinco ante Guadalupe FC.

La mala racha de Alajuelense sin ganar

Los erizos suman un mes sin ganar, aquel duelo ante los josefinos fue el 27 de enero, luego empataron 1-1 con Herediano y cayeron 2-1 ante Sporting y Saprissa.

Además se debe sumar otras dos derrotas por 1-0 y 3-1 ante el Municipal Liberia por el torneo de Copa, lo que arrastra una mala racha.

El León juega este sábado en el estadio Miguel “Lito” Pérez ante Puntarenas FC, choque en el que fue enfático que tienen que ganar sí o sí.

“Tres partidos sin ganar es un siglo acá”

“Sabemos que tenemos la responsabilidad y la urgencia de conseguir los tres puntos. Ya tres partidos sin sumar de a tres creo que es un siglo en este club”.

“Sabemos que la afición está esperando un triunfo para volver a ilusionarse, y nosotros para retomar esa confianza que hay en el plantel y que hace falta reflejarlo en los resultados”, comentó en declaraciones brindadas por el club.

Cisneros lidera goleadores

Pese a los malos resultados en lo personal, Cisneros no ha tenido un mal torneo y es el goleador del Clausura 2026 con cuatro tantos, posición que comparte con Fernando Lesme de Liberia y Brian Martínez de San Carlos.