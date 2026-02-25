Esta fue la única sanción que dejó el clásico entre Saprissa y Alajuelense

Aarón Salazar fue expulsado el sábado en el clásico entre Alajuelense y Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El clásico entre Alajuelense y Saprissa dejó una única sanción, la cual fue dirigida al cuadro rojinegro y a su jugador Aarón Salazar.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol detalló en su informe de sanciones que el rojinegro recibirá solo una fecha de castigo.

“Sancionar al jugador Aaron Salazar Arias con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 de conformidad con el artículo 34 al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por acumulación de dos tarjetas amarillas dentro de un mismo partido", destacaron.

El defensor erizo se perderá el juego del sábado ante Puntarenas FC en el estadio Lito Pérez.

Algunos se preguntaron si el atacante tibaseño Orlando Sinclair podía ser sancionado por video por el codazo que dio a su rival, Fernando Piñar, sin embargo, no eso no era posible, dado que fue una jugada juzgada en el partido tras recibir un amonestación.

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, reconoció que fue un error no mostrarle la roja, pero que no se puede cambiar la sanción dispuesta en el juego.