Famoso exárbitro mexicano mete la cuchara y da su veredicto sobre la jugada más polémica del clásico nacional

La polémica por la jugada final en el clásico entre Saprissa y Alajuelense no termina y ahora, un exárbitro mexicano habló sobre la acción que se dio en el juego del sábado pasado.

Recordemos que al cierre del encuentro del fin de semana, los manudos se quejaron de un agarrón de Pablo Arboine sobre Anthony Hernández en la última jugada del partido, que para los silbateros no fue motivo de infracción.

El analista de TUDN y conferencista Fernando “El Cantante” Guerrero opinó sobre la acción en su cuenta de X y dejó mal parada a la Fedefútbol.

LEA MÁS: Audios del VAR son revelados y esto dicen sobre la jugada más polémica del clásico entre Saprissa y Alajuelense

Un reconocido analista arbitral habló de la jugada más polémica del clásico nacional. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El veredicto del Cantante Guerrero

El exmundialista fue claro y, para él, se debió sancionar una falta dentro del área para la Liga.

Se debió sancionar PENAL a favor de @ldacr una sujeción CLARA del defensor de @SaprissaOficial que DIFICULTA el movimiento para que juegue la pelota el delantero.

El VAR debió llamar al árbitro.

Sin rumbo el arbitraje en @fedefutbolcrc pic.twitter.com/UY7qyEu0t0 — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) February 24, 2026

“Se debió sancionar penal a favor de Alajuelense; hay una sujeción clara del defensor de Saprissa que dificulta el movimiento para que juegue la pelota el delantero. El VAR debió llamar al árbitro. Sin rumbo el arbitraje en la Fedefútbol".

Los audios del VAR

El martes fueron revelados los audios del VAR sobre la polémica jugada y los árbitros Keylor Herrera, Benjamín Pineda y Octavio Jara de lo que más hablaron fue de un agarrón de Sebastián Acuña sobre Guillermo Villalobos, el cual consideraron que tampoco era infracción.

El analista arbitral Fernando "El cantante" Guerrero habló de la jugada más polémica del clásico nacional. Foto: Instagram Cantante Guerrero. ( Foto: Instagram Cantante Guerrero./Foto: Instagram Cantante Guerrero.)

LEA MÁS: Esto dijeron en el VAR sobre el penal a favor de Saprissa en el clásico ante Alajuelense

“Se produce una disputa entre defensores y atacantes, los cuales son observados por el árbitro de campo, quien decide no sancionar ningún tipo de infracción”, destacan en la descripción.

Para la Comisión ninguna de las jugadas es penal, criterio que había adelantado Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, porque no le parece que el agarronazo sea tan contundente como para pitar la falta.