Manudos arden en redes sociales por presunto “susurro” del VAR en la polémica jugada del no penal

Pasan los días tras el triunfo del Saprissa en el pasado clásico sobre Alajuelense, pero la polémica luego de la revelación de los audios del VAR sigue siendo el tema de debate alrededor del fútbol nacional.

En diversas redes sociales, aficionados del campeón nacional han manifestado su enojo con los audios oficiales del VAR en los que, en medio de la revisión de la jugada al cierre del encuentro, se escucha a Benjamín Pineda, árbitro que estaba en la sala VOR, susurrar algo mientras se quita el micrófono.

Aficionados manudos muy molestos por una parte del audio del VAR donde se escucha un susurro (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

Muchos hinchas liguistas afirman que el mismo Pineda dice algo de que el jalonazo sobre Guillermo Villalobos era penal. Aparentemente, Pineda dice: “Es que es claro” sobre la falta, pero no es algo que se pueda asegurar tajantemente, debido a que Pineda mueve el micrófono en el instante en el que decía algo sobre la acción sobre el rojinegro.

Exárbitros analizan el extracto del audio del VAR

En La Teja conversamos con dos exárbitros para analizar el actuar del VAR en esa polémica jugada y sobre el aparente susurro que se puede escuchar en el video oficial de los audios durante la revisión del supuesto jalonazo a Memo Villalobos.

“Es una acción de penal, está el VAR y el AVAR; el VAR (Benjamín Pineda) es el que maneja todo y tiene la última decisión en la cabina, pero la última decisión de todo la tiene el árbitro central, entonces ahí tenía Benjamín Pineda que llamar a Keylor Herrera para decirle que hay una sujeción muy clara contra el jugador de la Liga. Por lo tanto, para nosotros es penal, ¿qué le parece a usted? Ese es el protocolo que tiene que manejarse; esto no se trata de si el VAR está de acuerdo y el AVAR no, el AVAR está para solventar cosas como el fuera de juego. El VAR es el que manda en la cabina.

“Eso que susurra Benjamín denota que no está seguro, pero a eso vamos: si es el árbitro VAR número 1 de Costa Rica, no puede sucederle eso. Eso en una acción de juego, yo llamo a Keylor y le digo: ‘Hay una posible acción de penal, hay una sujeción; venga y la revisa’. Ahí ya yo cumplí como VAR y que Keylor tome la determinación, pero eso es un claro penal”, manifestó Henry Bejarano.

Otro exsilbatero que expresó su opinión sobre el aparente susurro y lo que pueda significar fue el exárbitro Édgar Rodríguez.

“A mí me parece que Pineda no debería externar criterios; debería decir al central que revise la jugada, no que el penal es claro, porque sería como manifestarle que marque el penal y eso puede hacer caer en un error a un árbitro, voluntaria o involuntariamente. Solo tiene que decirle que revise la jugada, ya que puede existir falta”.

Exárbitros aseguran que el VAR debió llamar al central para revisar la jugada sobre Guillermo Villalobos (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Rodríguez es muy crítico con la herramienta del VAR, afirmando que no es una buena idea por parte de la FIFA.

“Esto para mí no ha sido una buena idea de la FIFA, no estoy de acuerdo, porque al final de cuentas, con tecnología o sin ella, el árbitro se va a equivocar. Me parece que la equivocación está más latente ahora, porque se atienen al VAR. Nosotros en nuestro tiempo teníamos que correr, estar cerca de la jugada; ese era nuestro VAR, estar en la mejor ubicación para sancionar de la mejor manera. Cometíamos errores, sí, pero no en la cantidad de la actualidad.

“Es demasiado bajo como está el arbitraje por una comisión no colegiada, porque solo una persona está tomando las determinaciones sin importar el criterio de los que están alrededor”, expresó Édgar, a quien también le parece que la jugada sobre Villalobos era penal a favor de la Liga.

Ante esta polémica se le consultó a la Federación Costarricense de Fútbol; sin embargo, al momento de la redacción de esta nota, no han respondido.