Roberto Artavia confirmó lo que hará cuando Saprissa sea perjudicado por el arbitraje

El presidente del Saprissa, Roberto Artavia, afirmó que no se quejará del arbitraje cuando los morados sean perjudicados

Por Eduardo Rodríguez

El nuevo presidente del Saprissa, Roberto Artavia, hizo una afirmación importante sobre su postura con el arbitraje cuando sea su equipo el que salga perjudicado, en medio de toda la polémica por lo acontecido en el pasado clásico nacional contra Alajuelense y las decisiones del VAR.

Según el nuevo mandatario de los tibaseños, no piensa referirse a la labor de los silbateros aunque el Monstruo salga perjudicado en algún momento.

Don Roberto Artavia, Presidente del Deportivo Saprissa
Roberto Artavia asegura que no hablará de arbitraje cuando Saprissa sea perjudicado (Marvin Caravaca)

Como Roberto Artavia les digo, espero nunca hablar del arbitraje; ciertamente cuando esté bien, los felicitaré porque eso obviamente no es controversial, pero francamente yo no pienso hacer declaraciones cuando no nos piten un penal o algo así por el estilo.

“Entiendo que eso es parte de la dinámica del juego y que ahora hay un VAR que con once tomas diferentes puede respaldar o no aquello, entonces si el árbitro decidió que es o no es y el VAR lo respalda en esa posición, es algo que como presidente debo respetar”, comentó Artavia en Columbia.

Saprissa vs. Alajuelense
El pasado clásico acabó envuelto en mucha polémica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los morados ganaron el pasado clásico 2-1 ante Alajuela; sin embargo, pese a que el duelo fue el pasado sábado, sigue siendo tema de debate por las muchas acciones polémicas presentadas durante el compromiso entre tibaseños y erizos.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

