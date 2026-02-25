Roberto Artavia confirmó lo que hará cuando Saprissa sea perjudicado por el arbitraje

El nuevo presidente del Saprissa, Roberto Artavia, hizo una afirmación importante sobre su postura con el arbitraje cuando sea su equipo el que salga perjudicado, en medio de toda la polémica por lo acontecido en el pasado clásico nacional contra Alajuelense y las decisiones del VAR.

Según el nuevo mandatario de los tibaseños, no piensa referirse a la labor de los silbateros aunque el Monstruo salga perjudicado en algún momento.

Roberto Artavia asegura que no hablará de arbitraje cuando Saprissa sea perjudicado (Marvin Caravaca)

“Como Roberto Artavia les digo, espero nunca hablar del arbitraje; ciertamente cuando esté bien, los felicitaré porque eso obviamente no es controversial, pero francamente yo no pienso hacer declaraciones cuando no nos piten un penal o algo así por el estilo.

LEA MÁS: Audios del VAR son revelados y esto dicen sobre la jugada más polémica del clásico entre Saprissa y Alajuelense

“Entiendo que eso es parte de la dinámica del juego y que ahora hay un VAR que con once tomas diferentes puede respaldar o no aquello, entonces si el árbitro decidió que es o no es y el VAR lo respalda en esa posición, es algo que como presidente debo respetar”, comentó Artavia en Columbia.

El pasado clásico acabó envuelto en mucha polémica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los morados ganaron el pasado clásico 2-1 ante Alajuela; sin embargo, pese a que el duelo fue el pasado sábado, sigue siendo tema de debate por las muchas acciones polémicas presentadas durante el compromiso entre tibaseños y erizos.