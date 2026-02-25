Alajuelense se volverá a medir con LAFC en Concacaf, un rival que se ha convertido en su peor verdugo

LAFC superó con contundencia al Real España de Honduras con global de 7-1 para instalarse en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante la Liga Deportiva Alajuelense.

En la edición de la Concacaf del año 2023, los estadounidenses se midieron con los erizos en una serie que quedó liquidada desde el duelo de ida que se disputó en el estadio Alejandro Morera Soto con una goleada a favor del LAFC.

LAFC sabe lo que es golear a Alajuelense en el Morera Soto (JOHN DURAN)

El 9 de marzo del 2023, los norteamericanos fueron contundentes en la segunda mitad de dicho duelo y, con un triplete de Denis Gouanga, el LAFC goleó 0-3 a los rojinegros.

El mismo Bouanga es el actual goleador del equipo de Los Ángeles, por lo que los manudos tendrán que volverse a medir a quien fue su verdugo en esa serie.

Para el compromiso de vuelta efectuado el 15 de marzo de ese mismo año, pese a la goleada recibida en Alajuela, los manudos estuvieron cerca de una hazaña, ya que se pusieron 0-2 en la vuelta con los tantos de Pipo González y Aarón Suárez; sin embargo, el mexicano Carlos Vela, al cierre del encuentro, anotó el 1-2 final, dejando el global 2-4 con el que los angelinos eliminaron a los rojinegros. Así que, pese a que en la vuelta compitieron, en la ida fueron aplastados.

LAFC será el rival de Alajuelense en la Concacaf Champions Cup (JOHN DURAN)

En esta eliminatoria hay una diferencia y es que en esta ocasión el primer partido se jugará en Estados Unidos, mientras que la vuelta será en Costa Rica, contrario a lo que sucedió tres años atrás.

La eliminatoria entre LAFC y Alajuelense se jugará en marzo: entre el martes 10 y el jueves 12, el encuentro de ida, y la vuelta, entre el 17 y el 19 del mismo mes.