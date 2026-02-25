Esposa de Juan Carlos Gaete cuenta el inesperado detalle que los ha sorprendido del fútbol de Costa Rica

Hace apenas un mes, la vida de Juan Carlos Gaete, delantero del Cartaginés, y su familia dio un giro inesperado: pasaron del desierto del Atacama a vivir en la provincia de las brumas, donde el cariño de la gente y un sueño llamado Copa de Campeones de Concacaf tienen al chileno más ilusionado que nunca.

Savka Ordenes, su esposa y compañera de vida, contó que la decisión se dio en cuestión de días, cuando estaban de vacaciones en Coquimbo y lo llamaron desde Costa Rica. Aunque en su natal Chile existían otras ofertas, ninguna era concreta y el interés del técnico terminó inclinando la balanza.

Según Savka, el cambio le cayó como anillo al dedo, especialmente después de un 2025 marcado por lesiones que lo tuvieron cabizbajo. La familia, que tiene dos niños: Theo, de 5 años, y Fiorella, de 2, se instaló en Guadalupe de Cartago y ella aseguró que la adaptación ha sido más sencilla de lo esperado.

Antes de unirse al cuadro brumoso, Gaete jugó para el Cobresal, de la primera división de Chile. Además, formó parte de la Selección Nacional que disputó la eliminatoria de la Copa del Mundo de Catar 2022. Ella nos reveló que la cercanía del técnico y los compañeros los ha sorprendido.

LEA MÁS: Juan Gaete abre su corazón en su viaje a Costa Rica para ser jugador de Cartaginés

Juan Carlos Gaete, del Cartaginés, junto a su esposa, Savka Ordenes, y sus hijos Theo y Fiorella. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Marca personal

- ¿Hace cuánto llegaron a Costa Rica?

Estamos acá desde hace un mes. Somos de la tercera región, del Atacama, y Juan Carlos se vino con nosotros. Tenemos dos hijos: Theo de 5 años y Fiorella de 2.

- ¿Y cómo se dieron las negociaciones para que Juan Carlos llegara a Cartaginés?

Nos encontrábamos de vacaciones en Coquimbo y todo se dio muy rápido. Lo llamaron, le consultaron si le gustaría venir a Costa Rica y en cuestión de dos días firmó el contrato.

Todo se dio de repente, en Chile tuvo otras ofertas, pero nada concreto, vio el interés del profesor (Amarini Villatoro), habló con su representante y listo.

LEA MÁS: Dariel Castrillo revela más detalles de los ilusionantes fichajes extranjeros del Cartaginés

- ¿Qué tal el comportamiento de Juan Carlos desde que está en el país?

Yo he notado un cambio en él, porque el año pasado tuvo lesiones, estuvo cabizbajo, lesionarse es como estar en una cárcel para cualquier jugador y como esposa lo he apoyado en este proceso y lo he notado desde que llegó a Cartago.

Savka Ordenes tiene 8 años de relación con Juan Carlos Gaete. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Me contó que el técnico se preocupa por los jugadores, que los jugadores son muy cercanos entre sí, lo han apoyado y eso en Chile no es así, es más distante. Acá hay una cercanía muy bonita, él se siente con confianza y eso se ha notado desde el primer partido.

LEA MÁS: Cartaginés remonta y llega motivado a su duelo de Concacaf

- Es la primera vez que Juan Carlos sale de Chile y que participa en un torneo internacional...

No lo puede creer, está disfrutando del momento y para él esto es un sueño. Nunca pensó estar viviendo esto, está muy feliz y agradecido. Ha sido un 2026 lleno de bendiciones.

Estamos juntos desde que yo tenía 16 años y comenzar una nueva vida es difícil, pero tomamos las oportunidades que se presentan, porque no pasarán dos veces en la vida y siempre lo he apoyado en las decisiones que toma, porque lo hace pensando en nuestro bienestar.

- ¿Y cómo los ha tratado Costa Rica?

Muy bien, la gente es muy amorosa, nos han recibido muy bien. No ha pasado nada malo, poco a poco nos vamos acoplando, la gente es muy cálida, te saluda en la calle.

Savka Ordenes y Juan Carlos Gaete tienen dos hijos: Theo y Fiorella. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Y nos sentimos bien con el clima, porque al vivir en desierto, por las mañana hace mucho calor y por la noche es muy frío. Luego vivimos en Santiago, que tiene un clima similar al de Cartago, entonces por eso no hemos tenido problemas.

LEA MÁS: Audios del VAR revelan por qué anularon gol a Liberia que metía en muchos problemas al Cartaginés

- Hablemos del Juan Carlos esposo y papá...

Es muy buen esposo y pese a lo demandante que es su carrera, siempre que llega a la casa se dedica a algunas tareas.

Trabajamos en equipo, no soy de cocinar y él llega y me ayuda con la comida, se apegó mucho a Theo, nuestro hijo mayor, porque cuando nació Fiorella tuve una cesárea y tuve que estar en cama y él lo vestía, lo bañaba.

Y sigue siendo así, él se levanta, prepara desayuno, me ayuda con los niños y yo me encargo de que la casa esté limpia y eso me ayuda también a no tener una carga tan grande en la casa.

Theo es como su mejor amigo.

Juan Carlos Gaete (13) llegó a Cartaginés para la presente temporada. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cómo define al Juan Carlos fuera de las canchas?

Es muy extrovertido, de hacer bromas, contar chistes, no sé si en el camerino lo hace, pero cuando esta en familia muy extrovertido.

Theo es muy parecido a su papá, ellos pueden hacerse de amigos muy fácil.

LEA MÁS: (Video) El noble gesto de Fernán Faerron con un niño del Cartaginés

- ¿Y qué tal el primer día de clases de Theo?

Estamos muy felices porque inició las clases en Costa Rica. Ayer (lunes) entró a transición y en el equipo nos ayudaron a recomendarnos las mejores escuelas.

La maestra ha sido muy atenta, Theo tiene muchas ganas de aprender y no sentimos bien acompañados en este proceso.

- ¿Han podido conocer algunos lugares?

Aún no, porque ha habido partidos muy seguidos, pero estoy deseando conocer algunos volcanes y la playa.