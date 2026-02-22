Cartaginés remonta y llega motivado a su duelo de Concacaf

Cartaginés demostró de qué está hecho previo al trascendental juego de mitad de semana en Canadá por la Concacaf Champions Cup con una importante victoria sobre Liberia.

Los muchachos de Amarini Villatoro remaron contra corriente ante Liberia para ganar su partido 2-1 y llegar con la máxima motivación para buscar la hazaña, como lo ha dicho el técnico brumoso.

El día empezó nublado para Cartago, no solo en el clima, sino también dentro del verde, ya que los pamperos, en apenas el primer minuto de encuentro, pusieron a prueba al arquero Kevin Briceño, que, tras un remate de Abner Hubson, impidió la celebración temprana de la visita.

Cristopher Núñez marcó el segundo gol del Cartaginés (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Fernando Lesme, a los 6 minutos, anotó el 0-1, pero por medio del VAR se anuló la acción por posición adelantada; no obstante, el atacante guaraní tendría su revancha a los 17 minutos y con un disparo de cabeza que le permitió sentenciar el primer tanto para la visita.

En la celebración, Lesme tuvo un inconveniente que luego lo mermó físicamente, al punto que más tarde saldría de cambio.

LEA MÁS: Pedro Navarro critica fuertemente el VAR tras el encuentro entre Saprissa y Alajuelense

Cartaginés no encontró el camino hasta que Douglas López, con un centro preciso al área, encontró la cabeza de Johan Venegas para que al 27 emparejara los cartones. Parecía que Anthony Monreal pudo hacer algo más. Al Cachetón parece que la acción le salió más cara de la cuenta.

Los brumosos juegan en Canadá el partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup a mitad de semana ante el Vancouver, y apenas Venegas marcó, pidió la variante por lesión, algo que preocupa a los blanquiazules de cara al juego del miércoles.

Cartaginés remontó el juego ante Liberia (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Con el empate y la tranquilidad de vuelta al Fello Meza, los de la Vieja Metrópoli volvieron a ver la luz al 45+5 cuando Cristopher Núñez puso adelante a los locales con el 2-1.

En el inicio de la etapa complementaria, Liberia tuvo que hacer otro cambio por lesión y fue de su portero, Anthony Monreal, que no pudo seguir en el duelo y le otorgó su campo a un debutante como Joel Castrillo.

LEA MÁS: Kenneth Vargas resta importancia al ambiente del Saprissa y critica el arbitraje

El jovencito fue pieza muy importante para detener las embestidas de los pupilos de Amarini Villatoro, que buscó por todos los medios sentenciar el duelo con un tanto más, pero el arquero se portó a la altura.

Si no era el arquero, era la mala puntería y desaciertos de los blanquiazules, algo que quedó reflejado sobre el 90 cuando estaba el jaque mate en un mano a mano de Juan Carlos Gaete que intentó un globito sobre Castrillo que salió desviado, a pesar de que Ricardo Márquez estaba para solo empujarla.

Al final de cuentas, los brumosos lograron su cometido de llegar con el pie derecho a uno de los juegos más importantes de la historia reciente del club por la Concacaf Champions Cup el próximo miércoles en Vancouver, mientras que los liberianos no son ni la sombra del equipo que llegó a semifinales el semestre anterior.