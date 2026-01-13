Juan Gaete abre su corazón en su viaje a Costa Rica para ser jugador de Cartaginés

Juan Carlos Gaete fue anunciado recientemente como jugador del Club Sport Cartaginés, y en sus redes sociales abrió su corazón con una foto junto con su familia en la que expresa su sentir antes de su viaje hacia suelo nacional.

El delantero chileno Juan Carlos Gaete es el nuevo jugador del Cartaginés (Foto: prensa CSC./Foto: prensa CSC.)

“Que pasen rápido nomás los días; los extrañaré mucho y los estaré esperando... Los amo mucho!”, publicó en una historia de Instagram en su cuenta personal junto con sus familiares.

Juan Carlos Gaete publicó una foto familiar antes de su viaje a Costa Rica para unirse a Cartaginés (Instagram Juan Gaete/Instagram Juan Gaete)

El chileno seguidamente compartió una imagen en un avión en el que colocó una bandera de Costa Rica para unirse a Cartago de cara al Clausura 2026.

Los brumosos debutan en el certamen este miércoles a las 8 de la noche cuando reciban a Guadalupe en el Fello Meza.