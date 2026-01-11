Cartaginés tiene claro su objetivo para el torneo local y Concacaf

En el Club Sport Cartaginés tienen claro que el objetivo del equipo para el torneo que está cerca de comenzar es mantener al equipo competitivo, pese a los cambios en el banquillo y los movimientos en la plantilla.

Los brumosos lograron volver a semifinales tras dos torneos cortos quedando fuera en la última fecha y se la jugaron en una Copa Centroamericana en la que pudieron llegar hasta los cuartos de final, en la que quedaron fuera ante el Olimpia de Honduras; no obstante, en un repechaje ante el Motagua catracho, pudo firmar su vuelta al máximo certamen del área de la Concacaf.

Salidas

En el club blanquiazul reportan las salidas de jugadores como: Mauro Quiroga, Marco Ureña, Everardo Rubio, William Quirós y Jesús Batiz, además del entrenador Andrés Carevic.

Cartaginés arrancó el año ganando los 90 Minutos por la Vida. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En cuanto a contrataciones, en Cartago se reportan, por ahora: Enzo Fernández, Juan Carlos Gaete y la llegada de Amarini Villatoro, extécnico del Xelajú de Guatemala que acabó subcampeón de la Copa Centroamericana tras caer en la final ante Alajuelense.

Amarini Villatoro se traza objetivos claros

Luego de su paso por el fútbol de Guatemala, en el que logró trascender con Xelajú, Amarini sueña con que los brumosos puedan dar guerra en la Concacaf Champions Cup.

“En el torneo internacional, competir de tú a tú al Whitecaps, tratar de hacer una buena serie; es fútbol, no somos favoritos, pero creo que se puede hacer una buena serie con el material que se tiene”, respondió Villatoro ante la pregunta de La Teja.

Para el certamen local, Amarini espera que el club blanquiazul pueda mantener la dinámica necesaria para estar en las semifinales.

“En lo nacional, creo que Cartago siempre está obligado a clasificar y, clasificando, siempre en fase final, cualquier cosa puede pasar y el equipo lo prepararé para hacerse fuerte también en esa parte y lograr mejorar paso a paso, pero el objetivo es clasificar siempre”, dijo el guatemalteco.

Cartaginés espera poder competir en ambos torneos en el siguiente semestre (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sobre lo que les faltó a los brumosos en el semestre pasado para llegar más lejos, Villatoro respondió:

“Bueno, soy una persona muy respetuosa. Carevic hizo un gran trabajo, eso hay que reconocerlo; no se le hizo en esa fase, enfrentó a un equipo fuerte, y toca aprender de eso, pero de esos detalles sería hablar de más, ya que no estuve a lo interno, y yo soy muy respetuoso”.

En cuanto al camerino, a Amarini le gusta mucho lo que se encontró en su llegada a la institución brumosa.

“Me fascina el grupo, es un camerino muy sano, muy profesional y muy comprometido con la causa; a mí también me compromete a que el jugador que pueda traer, que llegue o que podamos elegir, tiene que manejarse dentro de los parámetros de un buen camerino porque Cartaginés tiene un muy buen camerino y vamos a ser muy respetuosos para seguirlo manteniendo”, afirmó el extécnico del Xelajú.

Figuras del Cartaginés hablan de lo que esperan para este torneo

El goleador brumoso Johan Venegas fue uno de los que comentó, ante la consulta de La Teja sobre qué más necesita Cartago para lo que viene para competir con mayor fuerza por los trofeos.

“Eso les toca a los jefes y al técnico sobre qué nos pueda hacer falta, pero si queremos competir, necesitamos que el técnico tenga una baraja más amplia para tomar decisiones, pero eso ya les compete a los administrativos; nosotros nos tenemos que enfocar en jugar”, respondió Johan ante la consulta.

Amarini Villatoro es el nuevo técnico de Cartaginés (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Marco Ureña es una de las bajas del equipo, algo que lamentó Venegas, debido a la buena mancuerna que hicieron en zona ofensiva el torneo pasado.

“Se nos fue, son muchos años siendo compañero de él en selección o en equipos, más de doce años, pero bueno, hizo una gran temporada, aporta muchísimo y nada más espero que le vaya muy bien y nosotros prepararnos de la mejor manera para seguir siendo ese equipo competitivo”, mencionó Johan.

Marcelo Pereira fue otro de los jugadores consultados sobre lo que viene para los brumosos de cara al nuevo semestre.

“Las expectativas son altas; el torneo pasado nos quedamos con una espina muy grande; hay que fortalecernos en muchas áreas. Vamos a trabajar, a comenzar con el pie derecho y vamos por el objetivo que nos hemos trazado”, dijo.

Sobre cómo está Cartaginés para lo que está por venir, Pereira respondió sobre la altura en la que pusieron el listón en el torneo anterior.

“Las expectativas son grandes, la vara está un poquito alta, pero el grupo está con todas las ganas, con todos los ánimos de hacer las cosas mejor; es cuestión de trabajo día a día; aspiramos a mejorar cada día”, afirmó.