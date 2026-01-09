Amarini Villatoro analiza a sus principales rivales por el título y esto dijo de Alajuelense tras reciente polémica

Amarini Villatoro lleva poco de ser entrenador del Club Sport Cartaginés, pero desde ya analiza las características de los contrincantes que va a tener el conjunto brumoso, entre ellos, Liga Deportiva Alajuelense, equipo con el que el guatemalteco recientemente tuvo un cara a cara con un final triste para el hoy entrenador blanquiazul.

Para el nuevo técnico brumoso, el torneo tico es muy competitivo, por lo que sabe que la tarea no será sencilla.

Amarini Villatoro habló de los principales rivales para pelear el título nacional (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El torneo tico es muy parejo y competitivo; con los equipos grandes, siempre Herediano va a ser favorito, también siempre el Saprissa va a ser favorito, eso lo sabemos; hay equipos que han invertido un poco más, de a poquito más y mejorando sus planteles, como Sporting o Liberia”, mencionó el entrenador.

Ante la consulta, el guatemalteco dejó de último por mencionar al actual monarca nacional y tricampeón de Copa Centroamericana, Liga Deportiva Alajuelense.

“Y la Liga, que claro, es el actual campeón y el año pasado lo ganó todo, entonces eso también te da una chapa de favoritismo por lo que viene haciendo”, comentó Villatoro sobre el conjunto erizo.

El técnico ya tuvo un paso en el país, con Pérez Zeledón, el que recuerda con satisfacción tras haber logrado el objetivo primordial.

“Gracias a Dios, estuvimos acá; yo recuerdo que el equipo estuvo en una zona complicada, como cinco o seis puntos debajo de Jicaral y Guadalupe en esos tiempos.

“Asumimos el reto que por momentos se cumplió; logramos el objetivo que era sacarlo de la zona del descenso. Podíamos continuar, pero ahí salió una buena opción, la que analizamos, y era con el Xelajú, con el que duramos tres años y medio y logramos cosas importantes, pero también los ciclos se cierran y hay que saber cuándo cerrarlos”, relató el guatemalteco.

Alajuelense dejó a Amarini Villatoro sin título internacional (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Polémico último episodio ante Alajuelense

El nuevo timonel brumoso viene de ser subcampeón de Copa Centroamericana luego de caer ante la Liga en una final que acabó con dos empates a un tanto y en los tiros desde el manchón blanco los erizos se dejaron el cetro por tercera vez consecutiva.

Tras esa derrota ante los manudos, Villatoro comentó sobre el accionar del arbitraje, ya que el penal de los manudos en el duelo de vuelta dejó su cuota de polémica para el entrenador.

“Es increíble que teniendo VAR no se entienda el criterio. Estamos dolidos porque el rival que estaba enfrente era una gran institución y no necesitaba de eso. Es cierto que estamos en diciembre, pero no es época de regalos todavía. Al final pesa y la estadística indicará que Alajuelense es campeón”, afirmó Amarini luego de perder la final ante la Liga.