Pérez Zeledón sueña con superar lo hecho el torneo pasado y llegar a semifinales

En Pérez Zeledón se quedaron a las puertas de volver a una instancia de semifinales en el semestre anterior, por lo que el listón para este nuevo torneo es alto y en el conjunto del sur sueñan con superar lo hecho anteriormente.

Los “Guerreros” llegaron a la última jornada con opciones reales de meterse entre los cuatro primeros de la tabla. Para ello, necesitaban vencer a Herediano y esperar que Liberia cayera en Cartago; no obstante, ninguna de las dos opciones pasó, ya que en el Fello Meza hubo un empate sin goles y los florenses derrotaron a los generaleños para terminar en la sexta casilla.

Para el campeonato que dará inicio a mediados de la otra semana, Pérez Zeledón ve opciones de ahora sí luchar por ese cupo a la siguiente ronda; por eso han realizado movimientos en su plantel para aspirar a alcanzar esas etapas definitivas.

Bryan Seguro fue uno de los jugadores más regulares de Pérez Zeledón en el pasado torneo (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los movimientos en la planilla de Pérez Zeledón

El club reporta las salidas de: Jussef Delgado, Fabián Chaves, Jorman Aguilar, Cristopher Solano, ⁠⁠Luis Alberto López, Abner Hudson, Fabricio Alemán y Sergio Carmona.

Mientras que han llegado: Miguel Ajú, ⁠⁠Máximo Pereira, Kenneth Carvajal, Andrey Soto, Joshua Canales, ⁠⁠Ethan Drummond, Barlon Sequeira y Mauricio Núñez.

Los generaleños tienen su plantel conformado por: Bryan Segura, Miguel Ajú, Alexandre Mora y Derjam Cascante en la portería.

La zona defensiva está integrada por: Rawy Rodríguez, William Fernández, Mauricio Núñez, Luis José Hernández, Adán Clímaco, Eduardo Pastrana, Jefferson Rivera, Keral Ríos y Kenneth Carvajal.

Los volantes son: José Guillermo Mora, Kendall Porras, Gustavo Méndez, Ethan Drummond, Alejandro Porras, Owen Baltodano, Pablo Gamboa, Joshua Canales, Joaquín Aguirre y Silvio Rodríguez.

En ataque tienen a: Máximo Pereira, Manuel Morán y John Fonseca, con Luis Alberto “el chuleta” Orozco como entrenador.

Pérez Zeledón sueña con clasificar en este Clausura 2026. (MPZ/MPZ)

Manuel Morán comenta sobre lo que se espera para este torneo de Clausura 2026

Morán fue uno de los jugadores más importantes en la parte ofensiva del club, por lo que el delantero panameño sueña con llegar a la siguiente ronda con Pérez Zeledón en este campeonato.

“Las aspiraciones y expectativas siempre serán mejorar la temporada pasada, así que la expectativa en este torneo es meternos en los puestos de clasificación”, comentó Morán en una entrevista con La Teja.

El atacante comentó qué fue lo que les hizo falta en el torneo anterior para lograr ese objetivo de estar en la siguiente ronda.

“Lo que nos faltó fueron puntos por detalles en algunos partidos claves que no debimos haber perdido; entonces ahí fue, que íbamos ganando o que nos dejamos vencer aquí en casa cuando aquí nos tenemos que hacer fuertes siempre.

“Esos fueron los pequeños detallitos, ya que con uno o dos partidos de los que perdimos o empatamos, estaríamos en los puestos de clasificación y no hubiéramos llegado a la última fecha como llegamos”, afirmó.

LEA MÁS: Alajuelense revela el fiestón que tiene preparado con su afición para el inicio del torneo

Sobre el nivel del equipo para este torneo, Manuel tiene claro que pueden competir de nuevo en el Clausura 2026.

“Al equipo lo veo bien y fuerte, igual o mejor que el torneo pasado; con los fichajes que han llegado más la base que tenemos y que hemos venido trabajando con el cuerpo técnico, son buenas las expectativas que tenemos para este torneo”, dijo.

Sobre seguir el proceso con el Chuleta Orozco, Morán lo ve como muy favorable para el club.

“Lo vemos bien porque la continuidad en un equipo es la base; por eso el profesor se quedó, por el buen trabajo que viene haciendo, la idea que nos dio, y creo que incluso la hemos fortalecido más. Nos sentimos contentos con el cuerpo técnico”, aseguró.

Pérez Zeledón mantiene al cuerpo técnico del pasado semestre (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En Pérez Zeledón tienen grandes expectativas

“Muy ilusionados estamos en el club con esta nueva oportunidad; en el Apertura 2025 tuvimos un buen desempeño, pero ahora estamos ilusionados con buena preparación, especializada para los rivales que tenemos en enero, entonces hay mucha motivación de empezar con el pie derecho.

“La idea es mejorar lo que se hizo en el torneo anterior; estuvimos cerca, no nos alcanzó, y cuando pasa eso es que hay cosas por mejorar, pero estoy convencido de que el cuerpo técnico así lo ha planificado en la previa del inicio del torneo y, obviamente, la meta, sí o sí, para este torneo es meterse dentro de los cuatro primeros”, aseguró.

LEA MÁS: Herediano amarró a una figura que los rumores decían que podía decir adiós

Sobre el apoyo de la gente del pueblo de Pérez Zeledón, Mauricio afirma que hay una gran motivación por parte de la afición.

“Yo me siento honrado de tener una afición que siempre está pendiente; a pesar de que en los últimos años hemos peleado abajo, la afición nunca ha abandonado y siempre han estado, pero ahora que se hacen las cosas diferentes, la afición está más motivada y se nota en los partidos que hemos jugado en nuestro estadio; hasta los socios han incrementado también”, sentenció Rodríguez.