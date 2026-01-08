Herediano amarró a una figura que los rumores decían que podía decir adiós

Herediano confirmó este jueves la renovación del contrato del volante Allan Cruz, una de las figuras estelares en el medio campo rojimarillo.

El volante mixto firmó por tres años con el Team, dejando así de lado algunos rumores que indicaban podía dejar el club por un presunto interés de algunos clubes nacionales.

Allan Cruz seguirá vestido tres años como jugador del Herediano. (JOHN DURAN/John Durán)

Allan Cruz ha sido figura en Herediano

Cruz volvió a Herediano hace dos años y fue figura en el bicampeonato obtenido por el Team, por lo que era uno de los jugadores que buscaban renovar.

Allan se suma a figuras como Marcel Hernández, quienes acaban contrato al finalizar el 2025 y continuarán defendiendo al club florense.