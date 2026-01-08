Torneo Nacional

Herediano amarró a una figura que los rumores decían que podía decir adiós

Herediano sigue amarrando figuras importantes en su plantel

Por Sergio Alvarado

Herediano confirmó este jueves la renovación del contrato del volante Allan Cruz, una de las figuras estelares en el medio campo rojimarillo.

El volante mixto firmó por tres años con el Team, dejando así de lado algunos rumores que indicaban podía dejar el club por un presunto interés de algunos clubes nacionales.

17/09/2025/ Juego entre el Club Sport Herediano vs Saprissa por el torneo apertura 2025 de la Liga Promerica en el estadio Carlos Alvarado / foto John Durán
Allan Cruz seguirá vestido tres años como jugador del Herediano. (JOHN DURAN/John Durán)

Allan Cruz ha sido figura en Herediano

Cruz volvió a Herediano hace dos años y fue figura en el bicampeonato obtenido por el Team, por lo que era uno de los jugadores que buscaban renovar.

Allan se suma a figuras como Marcel Hernández, quienes acaban contrato al finalizar el 2025 y continuarán defendiendo al club florense.

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

