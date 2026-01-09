Cartaginés confirma su primer fichaje para el Clausura 2026 en una posición que le urgía

Cartaginés anunció este jueves la contratación del extremo argentino Enzo Fernández, pero no se asuste, no es que le haya quitado una estrella al Chelsea de Inglaterra.

El Enzo que jugará en el Cartaginés tiene 33 años y viene de jugar en el fútbol peruano con el Sport Huancayo, con el que militó un año y dejó el club en diciembre.

Enzo Fernández es el primer refuerzo de Cartaginés en 2026. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Primer fichaje para Amarini Villatoro

Se trata del primer fichaje que los blanquiazules confirman para el Clausura 2026, luego de que el domingo anterior confirmaran la llegada del técnico Amarini Villatoro.

En Perú, el jugador disputó 32 partidos en los que solo marcó tres goles y tres asistencias, según los datos del sitio Sofascore.

“Después de días quería comunicar mi salida del club. Con mucha tristeza por muchas cosas que fueron pasando día a día. Pero agradecido con toda la gente de Sport Huancayo por el cariño recibido durante todo el año. Me voy tranquilo sabiendo que dejé todo en cada partido que me tocó”, destacó en su carta de despedida de su anterior club.

