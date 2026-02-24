Audios del VAR revelan por qué anularon gol a Liberia que metía en muchos problemas al Cartaginés

A Fernando Lesme le anularon un gol ante Cartaginés. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

El encuentro entre Cartaginés y Liberia tampoco estuvo exento de polémica y este martes se dio a conocer el audio del VAR de una de las jugadas más discutidas en ese compromiso.

Gol anulado a Fernando Lesme a los seis minutos

A los seis minutos se le anuló un gol a Fernando Lesme, del Municipal Liberia, por un posible fuera de juego, según lo que explican en el video publicado de la acción.

“Posterior a un remate de un delantero, el portero realiza una salvada e inmediatamente el atacante número 33 convierte un gol. Los árbitros de campo deciden conceder la anotación, ya que no observan ningún tipo de infracción”, explican sobre la jugada.

El análisis del VAR y el uso del software de fuera de juego

Con la utilización del software de fuera de juego, se identificó que Lesme estaba adelantado y desde el VAR le indicaron a los réferis que debían anular el gol.

La intervención del videoarbitraje duró más de cuatro minutos. Revisaron la acción desde diversos ángulos, analizaron varias tomas y, mediante las líneas trazadas por el sistema, determinaron que el delantero estaba en posición adelantada al momento de la salvada.

“El jugador que anota está en posición de fuera de juego por una salvada de Briceño, por lo que si el que anota está en fuera de juego, sería fuera de juego”, destacaron en el audio revelado.

