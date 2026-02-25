Los números contradicen a Kenneth Vargas tras sus declaraciones después del clásico

El delantero de Alajuelense Kenneth Vargas volvió a estar en el ojo del huracán, debido a unas declaraciones que dio el sábado anterior, luego del clásico ante Saprissa.

Huevito fue uno de los jugadores más destacados del equipo rojinegro y en zona mixta declaró que el ambiente del estadio Ricardo Saprissa para él no pesó, gracias a la experiencia que adquirió en Europa mientras jugaba con el Heart of Midlothian de Escocia.

Esto dijo Vargas sobre el ambiente de la Cueva:

“Creo que bastante normal; allá en Europa he jugado miles de partidos, así en el estadio con el triple de gente de lo que hay acá. Entonces, para mí, al igual que todos los futbolistas, tenemos que estar acostumbrados a estos ambientes, es normal”.

Kenneth Vargas (centro) provocó comentarios de todo tipo por una frase que soltó, el sábado, luego del juego ante Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El comentario de Kenneth no pasó desapercibido y hubo quienes se tomaron con humor sus frases, al decir que había disputado miles de partidos en el Viejo Continente, y su comentario se prestó para comparar su estancia en Escocia, con lo logrado por otros jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Keylor Navas.

¿Miles de partidos?

Kenneth llegó al Hearts a mediados del 2023 y según datos de Transfermarkt, en la temporada 2023-2024 sumó 43 partidos, en los que anotó 9 goles y sumó 2.656 minutos; mientras que en la campaña 2024-2025 defendió los colores del Hearts en 42 partidos, sumando 1.913 minutos y anotando 4 goles.

Este medio comparó la participación de Huevito en su aventura como legionario, con la de otros jugadores como su compañero de selección, Keylor Navas.

El Halcón llegó a España en el 2010, para sumarse al Albacete, de la segunda división de ese país, y luego sumó minutos en el Levante, Real Madrid, PSG y Nottingham Forest de Inglaterra. En total, jugó 399 partidos oficiales.

Lio Mesi jugó 778 partidos con el Barcelona y 75 con el PSG y Cristiano Ronaldo superó la cifra de los 1.000 partidos, después de su paso por clubes como el Manchester United, Real Madrid y Juventus. El Bicho disputó un total de 1.241 encuentros y 438 de ellos fueron con la camiseta merengue.

Las polémicas de Kenneth Vargas

A Vargas la lengua lo traiciona; el año anterior, en la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026, generó roncha al decir que por temas extracancha no estaba jugando en Herediano, club al que volvió luego de su estadía en el continente europeo.

“Creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Al final de cuentas, en Escocia no hubiera jugado lo que hubiera querido. Aquí en Heredia, por razones extrafútbol, no he tenido tanta oportunidad.

Kenneth Vargas llegó a Escocia a mediados del 2023. Foto: archivo.

“Creo que no he jugado bastante por el tema de que vengo un poco cargado del isquiotibial. Pero si estoy aquí es porque estoy al 100%. Entonces estoy bastante bien para competir”, comentó.

Además, en agosto del 2024, no perdió la oportunidad para enviarle un filazo a Gustavo Alfaro, al conocerse que dejaba la Tricolor, para dirigir la Selección de Paraguay, entrenador con quien no tenía una buena relación.

Y en noviembre de ese año, mientras estaba con la selección afirmó que estaba feliz en Escocia, pero quería irse a una mejor liga.

“La verdad, estoy muy feliz en Escocia, pero la idea sí es poder salir de allí lo más rápido que se pueda. Sé que tengo un contrato largo, pero la idea no es cumplirlo todo. Yo quiero salir, ir a un lugar y una liga mejor, y estamos en eso.

En el 2024, Kenneth Vargas hizo indirectas sobre Gusstavo Alfaro, extécnico de la Selección Nacional. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No quiero decir que Escocia sea un mal lugar, sino a lo que me refiero es que es la primera vez que tuve esa experiencia en Europa, los primeros pasos; ya ahora sé cómo es todo, cómo se manejan las cosas; a lo que me refiero es, tal vez, una liga mejor, un club que compita por más cosas”, explicó.