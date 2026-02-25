Jeaustin Campos tuvo una sorprendente afirmación pese a caer 7-1 en el global ante el LAFC en Concacaf

El entrenador costarricense Jeaustin Campos quedó fuera de la Concacaf Champions Cup luego de caer nuevamente ante el LAFC, en el encuentro de vuelta de la eliminatoria; sin embargo, en este segundo partido las fuerzas no fueron tan desmedidas.

Pese a que nuevamente el equipo norteamericano fue superior, en este duelo de vuelta el partido acabó apenas con un gol, ya que el LAFC ganó tan solo 1-0 sobre los hondureños gracias al tanto de Nkosi Tafari a los 64 minutos.

Jeaustin Campos quedó eliminado de la Concacaf ante el LAFC

Los pupilos de Jeaustin tuvieron la oportunidad de cerrar con honor el juego con un penal sobre los 90 minutos; no obstante, Jhow Benavidez lo desperdició, convirtiendo al arquero Thomas Hasal en héroe parando el lanzamiento desde el manchón blanco.

Después del compromiso de vuelta disputado en la casa del LAFC, Jeaustin Campos dio la cara y aseguró que en verdad no era tan grande la diferencia entre el Real España y el LAFC, pese al inapelable 7-1 global.

“El marcador era para que nos ganaran, pero no con la diferencia con la que nos ganaron; creo que era más para algo similar al juego de este martes”, aseguró Campos sobre la diferencia entre ambos, pese al resultado.

Campos afirma que la diferencia fueron los primeros minutos jugados en San Pedro Sula, lo que inclinó la balanza.

“Fueron 25-30 minutos desastrosos que prácticamente sentenciaron la eliminatoria; a partir de ahí peleamos en cada momento, el equipo no bajó la cabeza a pesar del resultado del primer juego, demostramos que, a pesar de las grandes diferencias que hay entre las ligas, el equipo, los jugadores, estamos cerca de competir con nuestras armas; me quedo con ese ADN que estamos inculcando en este proyecto”, comentó.

LAFC superó 7-1 al España en el global (Concacaf.com/Concacaf.com)

“El LAFC era superior en el papel y lo demostró en la práctica, pero queda ese buen sabor de boca de que en muchísimos instantes estuvimos de pie para competir. Hay que salir de cara al sol por el gran esfuerzo, lástima por esos 25 minutos que encaminaron la eliminatoria”, mencionó Campos.

El LAFC será el rival de la Liga Deportiva Alajuelense en la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup.