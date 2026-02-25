¿Qué dijo Leonardo Vargas sobre la ausencia de Johan Venegas? Esto reveló

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, es reservado con el pronóstico del juego ante el Vancouver Whitecaps, pero no pierde la ilusión de ver a su equipo en la siguiente fase de la Copa de Campeones de Concacaf.

El dirigente brumoso está en la ciudad de Vancouver, en Canadá, acompañando al equipo brumoso para el juego de este miércoles, a las 8 p.m. en el BC Place, y habló de la ausencia de Johan Venegas, que se quedó en el país, para concentrarse en su recuperación, luego de lesionarse en el partido ante Liberia.

“La de Johan es una baja sensible. Mis hijos y yo queríamos que viniera; en el aspecto anímico es importante, pero quiso quedarse allá en su recuperación, no quiere perderse el resto de la temporada.

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés habló de la baja de Johan Venegas. Foto: William Cordero. (Foto: William Cordero. /Foto: William Cordero.)

“El cuerpo técnico lo entendió, es un jugador importante, de los de más experiencia, ha jugado estas instancias y hará falta”, añadió.

Oportunidad

Vargas también habló del trabajo del equipo en estos días, previo a este importante encuentro.

“Hemos trabajado honestamente, con muchas ganas, para que el equipo esté en las mejores condiciones; el cuerpo técnico que tenemos hoy es muy bueno y ha jugado este tipo de series.

Cartaginés enfrentará al Vancouver Whitecaps, las 8 p.m. en el BC Place. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Son pocas las oportunidades que se presentan y los jugadores lo saben, deben aprovecharlas y espero que al final se dé un buen resultado”, comentó.