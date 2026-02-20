Arco en cero y fe de sobra: Kevin Briceño revela la clave para que el Cartaginés siga vivo

Kevin Briceño, portero del Cartaginés, mantiene la ilusión intacta y reconoce que el regreso a un torneo internacional los obliga a esforzarse más para sacar la tarea ante el Vancouver Whitecaps, en la primera fase de la Copa de Campeones de Concacaf.

El arquero guanacasteco se mostró satisfecho por el desempeño de los brumosos el miércoles anterior en el estadio Fello Meza y resaltó el planteamiento del equipo ante el cuadro canadiense.

“La motivación es mucha; sabemos que es el torneo más importante de la zona. El club tenía muchos años de no participar y trabajamos para dar nuestro máximo esfuerzo y representar a la institución de la mejor manera.

Kevin Briceño, portero del Cartaginés se sinceró sobre el nivel que el club mostró ante el Vancouver. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Sé que nos ve mucha gente. Nos sirvió de experiencia lo que le pasó el martes al Real España; sabíamos que si no estábamos intensos o si entrábamos a la cancha caminando, nos iba a pasar factura”, afirmó.

Intensidad

Briceño calificó el encuentro como vibrante.

“Siento que fue un partido muy intenso y rescatamos que estuvimos a la altura para competir. Desde nuestra forma, pudimos equiparar la estrategia, mantener el bloque, ordenarnos y cerrarles los espacios; lo hicimos de buena manera.

“Mantuvimos el arco en cero sabiendo que, a nuestra manera, podemos ir y competir. La serie quedó abierta; allá será un partido complicado y debemos poner todo nuestro empeño para clasificar”, aseguró.

Kevin Briceño, portero del Cartaginés

Kevin admitió que por momentos el Cartaginés sufrió y reconoció el nivel del Vancouver.

“La intensidad con la que nos presionaban nos hizo ver un poco mal, por decirlo así, pero a la hora de defendernos logramos hacerlo bien. Mostraron el equipo habitual con el que juegan en la MLS e, independientemente de los nombres, se nota la calidad que tienen.

“Nos faltó tener posesión de pelota, pero jugamos a la segura. En estos casos es mejor no complicarse, estar ordenados y buscar una jugada que nos diera el gol”, concluyó.