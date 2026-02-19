Luis Flores logra en Cartaginés lo que esperaba desde hace años

Luis Flores, mediocampista del Club Sport Cartaginés, vive un sueño debido a su debut en la Copa de Campeones de Concacaf.
El jugador brumoso participa por primera vez en un torneo internacional y expresó que desde que se vistió de blanquiazul por primera vez, en diciembre del 2024, su objetivo era representar a Costa Rica en una competencia de este calibre.
El miércoles anterior, Flores, quien también defendió los colores de Sporting y Saprissa, fue de la partida en el juego ante el Vancouver Whitecaps, que se llevó a cabo en el estadio Fello Meza, y habló de su presente y del encuentro que hicieron ante los canadienses.
El primero de muchos
Esto dijo el volante sobre su participación en el torneo regional y cómo disfruta este momento:
“Es muy importante para mí, es el primer juego que disputo a este nivel en mi carrera y me sentí muy feliz. Desde que llegué a Cartago siempre busqué eso, enfrentar este tipo de partidos y hoy (miércoles) se me da la oportunidad, gracias a Dios, y esperemos que sea el primero de muchos”.
Sobre el encuentro con los norteamericanos, Flores lo calificó como intenso.
“El equipo se comportó a la altura, como tenía que hacerlo; es un rival muy difícil, tienen jugadores de mucho nivel. Fue muy importante no recibir gol y allá debemos hacer un partido muy inteligente, buscar el gol y pelear la clasificación”, comentó.
El juego de vuelta se disputará el próximo miércoles, a las 8:30 p.m. hora tica, en el estadio BC Place, que se localiza en la ciudad de Vancouver, y sobre el segundo encuentro, dijo:
“Debemos estar concentrados, no podemos hacer un partido a lo loco, trabajar en una jugada que nos quede el gol y esperar que no nos anoten.
“Sabemos que allá el clima es otro nivel, tenemos que adaptarnos lo más rápido posible y vimos lo que pasó con el Real España y no queríamos eso, no queríamos recibir gol acá y por lapsos intentamos anotar”, destacó.