Deportes

Luis Flores logra en Cartaginés lo que esperaba desde hace años

Luis Flores debutó en la Copa de Campeones de Concacaf con el Cartaginés. El volante analizó el 0-0 ante Vancouver y el reto de jugar en el frío canadiense

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Luis Flores, mediocampista del Club Sport Cartaginés, vive un sueño debido a su debut en la Copa de Campeones de Concacaf.

El jugador brumoso participa por primera vez en un torneo internacional y expresó que desde que se vistió de blanquiazul por primera vez, en diciembre del 2024, su objetivo era representar a Costa Rica en una competencia de este calibre.

El miércoles anterior, Flores, quien también defendió los colores de Sporting y Saprissa, fue de la partida en el juego ante el Vancouver Whitecaps, que se llevó a cabo en el estadio Fello Meza, y habló de su presente y del encuentro que hicieron ante los canadienses.

LEA MÁS: Cartaginés tuvo un detallazo con Thomas Müller con el que se lució previo al juego ante el Whitecaps

Cartaginés vs. Vancouver
Luis Flores (15) volante del Cartaginés y la ilusión de participar en un torneo internacional. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El primero de muchos

Esto dijo el volante sobre su participación en el torneo regional y cómo disfruta este momento:

“Es muy importante para mí, es el primer juego que disputo a este nivel en mi carrera y me sentí muy feliz. Desde que llegué a Cartago siempre busqué eso, enfrentar este tipo de partidos y hoy (miércoles) se me da la oportunidad, gracias a Dios, y esperemos que sea el primero de muchos”.

Sobre el encuentro con los norteamericanos, Flores lo calificó como intenso.

“El equipo se comportó a la altura, como tenía que hacerlo; es un rival muy difícil, tienen jugadores de mucho nivel. Fue muy importante no recibir gol y allá debemos hacer un partido muy inteligente, buscar el gol y pelear la clasificación”, comentó.

LEA MÁS: Fernán Faerron tiene los días contados con el Cartaginés

Cartaginés vs. Vancouver
El juego entre Cartaginés y Vancouver cerró con empate 0-0. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El juego de vuelta se disputará el próximo miércoles, a las 8:30 p.m. hora tica, en el estadio BC Place, que se localiza en la ciudad de Vancouver, y sobre el segundo encuentro, dijo:

“Debemos estar concentrados, no podemos hacer un partido a lo loco, trabajar en una jugada que nos quede el gol y esperar que no nos anoten.

“Sabemos que allá el clima es otro nivel, tenemos que adaptarnos lo más rápido posible y vimos lo que pasó con el Real España y no queríamos eso, no queríamos recibir gol acá y por lapsos intentamos anotar”, destacó.

Luis Flores, volante del Cartaginés
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CartaginésLuis FloresVancouver WhitecapsCopa de Campeones de Concacaf
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.