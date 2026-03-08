¿Recuperará algún lesionado para juego de Concacaf? Óscar Ramírez responde lo que hará Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense sacó la victoria 0-2 en San Carlos; sin embargo, el triunfo salió caro después de sufrir la baja de Malcom Pilone y también de Kenneth Vargas.

A jugadores que se lesionaron en el Carlos Ugalde también hay que contar con Jesion Lucumí, el cual está descartado para el viaje a Estados Unidos; sin embargo, queda pendiente saber sobre Guillermo Villalobos, más el alcance de la gravedad de Pilone, además de Vargas.

Óscar Ramírez hizo referencia a la recuperación de jugadores lesionados para juego ante LAFC (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ante esto, en conferencia de prensa, Óscar Ramírez hizo referencia a las posibilidades de que estos jugadores se puedan recuperar.

LEA MÁS: ¡De la ilusión al llanto! El desgarrador debut de Malcom Pilone que tiene a la Liga en vilo

“Eso está en el aire; este domingo entrenamos en la mañana y ahí determinaremos la gravedad de los muchachos con los dos de este sábado y lo de Memo, y a partir de ahí tomaremos decisiones”, explicó Ramírez.

Los rojinegros visitan al LAFC este martes a las 9 de la noche por los octavos de final de ida de la Concacaf Champions Cup.