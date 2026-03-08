Deportes

¿Recuperará algún lesionado para juego de Concacaf? Óscar Ramírez responde lo que hará Alajuelense

Alajuelense sufre las lesiones de jugadores como Kenneth Vargas, Malcom Pilone, Guillermo Villalobos y Jeison Lucumí

Por Eduardo Rodríguez

La Liga Deportiva Alajuelense sacó la victoria 0-2 en San Carlos; sin embargo, el triunfo salió caro después de sufrir la baja de Malcom Pilone y también de Kenneth Vargas.

A jugadores que se lesionaron en el Carlos Ugalde también hay que contar con Jesion Lucumí, el cual está descartado para el viaje a Estados Unidos; sin embargo, queda pendiente saber sobre Guillermo Villalobos, más el alcance de la gravedad de Pilone, además de Vargas.

Alajuelense se enfrento Cartaginés por la jornada 10, Torneo de Clausura 2026.
Óscar Ramírez hizo referencia a la recuperación de jugadores lesionados para juego ante LAFC (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ante esto, en conferencia de prensa, Óscar Ramírez hizo referencia a las posibilidades de que estos jugadores se puedan recuperar.

“Eso está en el aire; este domingo entrenamos en la mañana y ahí determinaremos la gravedad de los muchachos con los dos de este sábado y lo de Memo, y a partir de ahí tomaremos decisiones”, explicó Ramírez.

Los rojinegros visitan al LAFC este martes a las 9 de la noche por los octavos de final de ida de la Concacaf Champions Cup.

