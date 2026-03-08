Se encienden las alarmas en Alajuelense a pocos días de jugar ante LAFC por lesión de jugador titular

La enfermería de la Liga Deportiva Alajuelense se llena en el momento menos oportuno. En su visita a San Carlos, el conjunto manudo no solo lucha contra el marcador, sino contra una racha de lesiones que compromete seriamente su planificación para la Concacaf Champions Cup.

A solo días del trascendental duelo ante el LAFC, los rojinegros han perdido a dos piezas clave en menos de 40 minutos de juego. La noche de pesadilla se inició con el volante argentino Malcom Pilone, quien abandonó la cancha entre lágrimas apenas al minuto 15, tras una lesión en su rodilla que truncó su esperada primera titularidad.

Kenneth Vargas se lesionó a pocos días del juego ante el LAFC (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La mala fortuna no se detuvo ahí. Al minuto 35, el delantero Kenneth Vargas también tuvo que pedir el cambio tras presentar un evidente problema muscular.

Estas dos bajas representan un rompecabezas táctico para el cuerpo técnico, que ahora debe gestionar una nómina diezmada para el viaje a territorio estadounidense.

Alajuelense se enfrentará al LAFC en Los Ángeles este próximo martes a las 9:00 p. m., en un duelo donde la profundidad de su planilla será puesta a prueba al máximo nivel.