Amarini Villatoro explota contra el VAR pese al triunfo de Cartaginés sobre Puntarenas

El entrenador del Club Sport Cartaginés, Amarini Villatoro, no salió para nada contento con la labor del VAR, pese a la victoria agónica de los brumosos 3-2 sobre Puntarenas.

En el juego se presentaron varias intervenciones por parte de la herramienta tecnológica, una para decretar un penal a favor del Puerto y expulsar al jugador blanquiazul, además de una roja a un futbolista chuchequero que fue señalada, pero el VAR llamó para corregir; sin embargo, no se cambió la determinación, sumado al otro lanzamiento desde el manchón blanco a favor de la visita en el cierre.

Amarini Villatoro salió muy molesto con el VAR (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Mi criterio es que Pablo Camacho es un buen árbitro, por algo es gafete FIFA. El partido fue muy friccionado, y no es contra Pablo; él es llamado por el VAR y él tiene que asistir, para eso es la herramienta. Tal vez mi llamado es contra el VAR”, comentó en conferencia de prensa Villatoro.

“Ya han venido de dos o tres partidos en los que sí sentimos que todas las jugadas de los rivales son revisadas y hay jugadas que para mí deben ser revisadas del lado de nosotros.

“En el partido pasado ustedes estaban ahí en la transmisión de la televisión y en todo lado lo dijeron, que contra Liberia hubo una expulsión y no la revisaron y me queda la duda en la jugada de este partido de José Mora, que tiene la mano pegada al muslo y pudo quedar frente al marco”, dijo.

A Cartaginés le expulsaron a un jugador y le marcaron dos penales en contra en el segundo tiempo (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

“Esa situación, que el VAR también sea justo en las jugadas que pueden ser a favor de nosotros, y de ahí siempre digo que el árbitro está asesorado por el VAR. Al final, sí siento que en esos temas por ahí un par de jugadores debieron irse amonestados, pero al final es parte del fútbol y hay que lidiar con eso; esperemos que tengamos la suerte de que el arbitraje nos mejore, nada más”, aseguró Amarini.

Cartaginés ganó 3-2 al Puerto y ahora se mide al Saprissa la otra semana en el Fello Meza.