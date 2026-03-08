Deportes

¿Estuvo bien marcada la roja y el penal en la misma jugada en contra del Cartaginés?

Henry Bejarano dejó claro si fue bien marcado el penal y la expulsión al Cartaginés en la misma acción

Por Henry Bejarano Matarrita

Se le vino la tarde encima a Cartaginés en una misma jugada, ya que Ricardo Márquez se fue expulsado por sacar una pelota de la línea, algo que le costó la roja y además el penal en contra que significó el empate a uno para Puntarenas en el Fello Meza.

Los brumosos pidieron una falta previa; sin embargo, el criterio del exárbitro nacional Henry Bejarano deja claro que el VAR intervino de buena manera para salvar el error en principio del silbatero.

“Falta al portero de Cartago no hay; lo que no es posible es que el árbitro no vea esa mano y no señale penal”, dijo Henry, quien además afirmó que era expulsión para el jugador Márquez de los brumosos.

Al final, por medio del VAR, se decretó el penal y la expulsión luego de que Pablo Camacho señaló en principio tiro de esquina.

