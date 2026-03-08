Deportes

¿Era penal a favor de Cartaginés la polémica jugada al inicio del juego ante Puntarenas?

Henry Bejarano exárbitro nacional dejó claro si le pareció penal la jugada sobre José Mora al inicio del partido

Por Henry Bejarano Matarrita

Cartaginés recibe a Puntarenas en el Fello Meza y, desde los primeros minutos del encuentro, los brumosos pidieron penal por una supuesta falta dentro del área sobre José Mora.

Henry Bejarano deja claro si el Cartaginés fue perjudicado o no por el árbitraje (Rafael Pacheco Granados)

En el caso de esta jugada que se efectuó cuando el duelo aún estaba sin anotaciones, el exsilbatero nacional Henry Bejarano dejó clara su postura sobre la posible infracción que tanto reclamaron los blanquiazules.

“El jugador se deja caer, eso no es penal, nunca hay falta”, aseguró Bejarano, pese a los reclamos por parte del banquillo del Club Sport Cartaginés.

Al final, el VAR no intervino y el duelo se reanudó sin mayor sobresalto entre azules y naranjas.

Por ahora, el Cartaginés va ganando 1 a 0 con anotación de Juan Carlos Gaete.

