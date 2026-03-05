¿Está en crisis? ¡Llame al Cartaginés! El increíble dato del equipo brumoso como el “levanta muertos” oficial

Una vez más, un equipo en crisis encontró en el Club Sport Cartaginés el bálsamo ideal para sacudirse la mala racha; esta vez, fue la Liga Deportiva Alajuelense la que aprovechó a los brumosos para volver a sonreír.

Los campeones nacionales llegaban al enfrentamiento de este pasado martes contra Cartago con cinco partidos consecutivos por campeonato local sin sacar los tres puntos, hasta que los de la Vieja Metrópoli llegaron al Alejandro Morera Soto y, en apenas 13 minutos de la inicial, ya el juego estaba sentenciado con un 2-0 que acabó siendo definitivo.

Alajuelense se sacó una mala racha de encima a costillas del Cartaginés (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Liga empató con Herediano, cayó en casa ante Sporting (ambos duelos en Alajuela), para seguidamente caer en el Clásico Nacional en el Ricardo Saprissa y el anterior fin de semana morder el polvo en Puntarenas.

Es que otro de los equipos que encontró en Cartaginés un salvavidas fue Sporting, que pasaba una crisis aún peor en el certamen nacional; el 25 de octubre del año pasado le ganó 3-0 a Liberia y, desde ahí hasta el 29 de enero del presente año, no solo no ganaba, sino que ni siquiera logró marcar un tanto hasta que visitó el Fello Meza y derrotó 0-2 a los blanquiazules.

LEA MÁS: Christian Sandoval cuestiona el aporte de los fichajes extranjeros del Cartaginés

Los ahora vecinos de Grecia sumaron ocho compromisos sin ver luz, en los que acumularon cinco derrotas y tres empates, sin un solo gol anotado y nueve en contra.

El Herediano, en el semestre pasado, fue otro de los que encontró un alivio ante los brumosos después de siete enfrentamientos sin victoria, pese a que esa racha curiosamente inició tras un traspié en el Fello Meza.

Cartaginés cayó 2-0 en el Morera Soto (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los florenses en ese entonces sumaron cinco pérdidas y dos igualdades hasta que apareció nuevamente Cartaginés en el Carlos Alvarado para que el Team se sacudiera y ganara 2-1, enlazando luego una importante racha de victorias. No obstante, al final a los rojiamarillos no les alcanzó para meterse a semifinales, aunque se quedaron a las puertas de remontar ese difícil momento.

LEA MÁS: Cartaginés perdió más que los tres puntos en su visita a Alajuelense y esta es la razón

Luego de esta última derrota en Alajuela, los brumosos se alistan para recibir a Puntarenas este próximo domingo a las 11 de la mañana en el Fello Meza.