Kenneth Vargas habla claro sobre la situación que generó polémica en Puntarenas

Kenneth Vargas y Alejandro Bran fueron consultados sobre los incidentes que protagonizaron sus compañeros el fin de semana en el estadio Lito Pérez

Por Yenci Aguilar Arroyo

Dos jugadores de Alajuelense le bajaron el piso a la situación que protagonizaron los miembros del club dentro del camerino visitante el sábado anterior, en el estadio Lito Pérez.

Kenneth Vargas y Alejandro Bran conversaron con la prensa luego del partido de este martes contra Cartaginés y aseguraron que a lo interno del equipo rojinegro todo está bien e incluso aseguraron que forman parte de un grupo muy maduro.

Recordemos que el fin de semana se produjo una discusión dentro de la cancha durante el partido entre la Liga y Puntarenas FC entre Alexis Gamboa y Ángel Zaldívar. Además, un jugador dañó un lavatorio del vestidor porteño, generando un multón para los liguistas (525 mil colones).

Alajuelense se enfrento Cartaginés por la jornada 10, Torneo de Clausura 2026.
Kenneth Vargas (centro) le restó importancia a los hechos que sus compañeros protagonizaron el fin de semana. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Se queda a lo interno”

Huevito primero habló sobre su celebración, ya que muchos pensaron que se trató de una disculpa para la afición, pero en realidad su gesto fue dedicado a un compañero.

“No me estaba disculpando, tenemos a un compañero con una situación complicada, entonces le dije que si hacía un gol lo iba a celebrar así, era para él (no dio el nombre), que pasa un momento difícil”, afirmó.

Luego, Vargas fue consultado por lo ocurrido el fin de semana. Sobre esto dijo que se queda a lo interno y no quiso profundizar sobre los daños causados en las instalaciones de la Olla Mágica.

“Lo que pasa a lo interno, queda a lo interno; pensamos que tenemos que seguir ganando, seguir sumando de tres″, señaló.

Por su parte, Alejandro Bran señaló que el grupo es muy maduro y agregó que nada malo está pasando.

Estos fueron los daños reportados por Puntarenas FC en el camerino de visita del 'Lito' Pérez tras el partido contra Liga Deportiva Alajuelense.
Jugadores de Alajuelense dañaron un lavatorio del estadio Lito Pérez. Foto: PFC. (Cortesía/Cortesía)

“Sabemos de la calidad de jugadores que tenemos; hoy (martes) salimos a hacer lo que sabemos, jugar fútbol.

“Casi no prestamos atención a lo que dicen en la prensa, porque como grupo estamos maduros, sabemos que nada de eso está pasando (posibles conflictos internos) y debemos volver a ser la Liga que habíamos sido”, destacó.

Yenci Aguilar Arroyo

