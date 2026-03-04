El cruce de palabras entre Kevin Briceño y el preparador de porteros de Alajuelense

El cierre del juego entre Alajuelense y Cartaginés se puso color de hormiga, cuando el arquero brumoso cruzó algunas palabras, con el preparador de porteros liguista.

Un video publicado por el medio “Hoy en el deporte” mostró el momento en que el portero de la Vieja Metrópoli Kevin Briceño y el jugador Marcelo Pereira intercambian palabras, al parecer con Diego Cejas, entrenador de los arqueros rojinegros.

Aunque no se escucha a decir lo que pronunció Cejas, se ven a los cartagineses ingresando a los camerinos y a Pereira cuando le dice: “no me enjache, hace un partido no te reías”.

Kevin Briceño cuenta qué pasó con el preparador de porteros de Alajuelense. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La versión de Kevin Briceño

En zona mixta, el portero de Cartaginés dio su versión de los hechos:

“El entrenador de porteros de ellos viene y dice que somos unos cagon... hay que respetar, para que uno respete. Le dije algunas cosas, que se quedan en las cancha; nos habían ganado el partido, no tienen que venir a decir que somos unos cagon...

“Además, un muchacho de Alajuela me hace una cara, incitándome a que reaccione; por qué no tomamos el ejemplo de los partidos de Concacaf, uno viene acá y se encuentra gente que provoca, momentos donde tal vez viene enojado porque se perdió”.