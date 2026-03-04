Machillo Ramírez reaccionó de esta manera cuando le hablaron sobre pleitos e indisciplina en Alajuelense

Óscar Ramírez habló sobre los casos de indisciplina que señalan en Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar “Machillo” Ramírez, técnico de Alajuelense, reaccionó serio y un poco a la defensiva cuando se le cuestionó sobre los incidentes de indisciplina que le han señalado recientemente a su equipo.

Al entrenador manudo no le hizo mucha gracia que le preguntaran sobre la discusión que hubo entre Ángel Zaldívar y Alexis Gamboa el sábado en Puntarenas, ni tampoco sobre un presunto desplante de Ronaldo Cisneros en la charla técnica en ese juego.

“La gente que hemos estado en un camerino, que hemos estado conviviendo con jugadores sabemos, no sé cuántas de esas han pasado anteriormente y (no entiendo) por qué lo quieren ver por el lado de que hay problemas cuando no los hay. Si hay dos muchachos que puedo decir que han sido ejemplares, son los mexicanos (Zaldívar y Cisneros), profesionales en todo el sentido de la palabra”

“La charla del otro día (en Puntarenas), fue muy corta, por eso tal vez es que dio la salida así, pero no es para tomarla con eso, acá si algo ha tenido este camerino de nosotros y es de lo que he tratado de decirles es que tenemos que estar unidos, no separados”, dijo.

“Hay muchas situaciones que se dan al calor del juego”

Para Machillo, la prensa debe darse cuenta que al calor de juego pasan cosas, pero no deberían hacer más escándalo de la cuenta a su criterio.

“Hay muchas situaciones que se dan al calor del juego, que han pasado un montón de veces, que un muchacho le diga algo y él le responde porque está enojado o se enoja porque salió, es muy humano”.

“Esa es una pregunta que perdone que se lo diga así, que los que estamos aquí, sabemos cómo es esto, para qué hacerlo así o lo quieren hacer ver de otra manera. No me parece que sea correcto”, dijo.

Incidente con el lavatorio no debe ser

Sobre la otra polémica, la del lavatorio que quebró un integrante de su equipo, La Teja le consultó cuál es su posición que ante la frustración hagan cosas de ese tipo.

“Ahí yo no estaba presente, se hizo el daño y por ahí alguno de los que salió rompió eso, que no es correcto, en eso estamos claros y la institución se va hacer cargo de esa situación, son cosas que se dan”

“No debe ser lo que pasó, pero tengo que ubicarme en el contexto del futbolista con todo esto que ha pasado para tratar de entender la reacción”, indicó.