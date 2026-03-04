Cartaginés perdió más que los tres puntos en su visita a Alajuelense y esta es la razón

Cartaginés perdió más que los tres puntos durante su visita a Alajuelense, este martes por la noche, pues se expone una cariñosa sanción, debido a una acción que protagonizó su técnico.

Luego del encuentro que se disputó en el estadio Alejandro Morera Soto, el entrenador brumoso Amarini Villatoro tardó más tiempo de la cuenta en llegar a la sala de conferencias para dar declaraciones.

El entrenador brumoso se quedó más tiempo con sus jugadores luego de la derrota 2-0 ante la Liga, ya que se realizó una encerrona que se extendió más de lo previsto y por eso el entrenador guatemalteco no salió a tiempo para conversar con los medios.

LEA MÁS: Kenneth Vargas habla claro sobre la situación que generó polémica en Puntarenas

Amarini Villatoro, técnico de Cartaginés se tardó más de 15 minutos en llegar a la conferencia de prensa, luego del juego contra Alajuelense. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Lo que pasó

Luego de finalizar la conferencia de prensa de Óscar Ramírez, le tocaba el turno a Villatoro, pero pasaron casi 20 minutos para que el timonel papero fuera a dar declaraciones sobre el encuentro.

Ante la ausencia del entrenador, en Alajuela optaron por enviar a sus jugadores a la zona mixta, para agilizar la espera del técnico de los cartagos.

Según el reglamento de la Unafut, un equipo puede ser multado por ¢500 mil por retrasar el inicio de las conferencias de prensa, así que parece que a los brumosos les van a recetar el castigo por tan larga espera.

Villatoro explicó los motivos de su retraso y ofreció disculpas.

LEA MÁS: Machillo Ramírez reaccionó de esta manera cuando le hablaron sobre pleitos e indisciplina en Alajuelense

“Pido disculpas por este caso. Se nos fue el tiempo hablando un poquito con el grupo. Hablamos de los diferentes conceptos y de jalar todos la carreta. Lo importante es que el grupo está comprometido.

Cartaaginés sigue en zona de clasificación, pese a la derrota con Alajuelense. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“La molestia fue porque no fuimos serios en el primer tiempo, donde fuimos superados por el rival. Con dos goles en contra es difícil empatar. En la segunda parte, pese al esfuerzo, la parte física nos pasó factura”, afirmó.