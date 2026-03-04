Deportes

Christian Sandoval cuestiona el aporte de los fichajes extranjeros del Cartaginés

Christian Sandoval no tuvo reparo en criticar a los jugadores extranjeros que contrató el Cartaginés

Por Eduardo Rodríguez

Este miércoles en Teletica Deportes Radio, el periodista Christian Sandoval no tuvo piedad a la hora de criticar a Ricardo Márquez, Enzo Fernández y Juan Gaete, los jugadores extranjeros que fichó Cartaginés para este torneo.

Los comentarios del comunicador se dieron durante el resumen del juego entre Alajuelense y Cartaginés que acabó con victoria del monarca tico 2-0 y en el que los foráneos no aportaron mayor cosa.

Christian Sandoval le tiró duro a fichajes internacionales del Cartaginés (Instagram/Instagram)

Primero las críticas se centraron sobre el artillero manudo Ángel Zaldívar, quien suma dos tantos en este certamen; no obstante, Sando brincó para que no compararan al azteca con los jugadores que trajo Cartaginés.

“Si me ponen en ese paquete donde quieren meter a Zaldívar con los tres que trajo Cartaginés, Gaete, Márquez y Enzo Fernández, pero, por favor, lo de Enzo Fernández, solo nombre, nada más, porque qué lamentable el nivel de los extranjeros del Cartaginés; el único que medianamente cumple es Pereira”, dijo Sandoval.

Fernández fue estelar ante la Liga, pero salió de variante al medio tiempo, igual que Gaete, mientras que Márquez fue suplente e ingresó de variante.

Según la lógica de Sando, los refuerzos extranjeros le han aportado muy poco, o casi nada a los brumosos en este torneo.

