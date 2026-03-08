Deportes

¿Fue bien expulsado el jugador de Puntarenas en el duelo ante Cartaginés?

Hiram Muñoz fue expulsado a los 83 minutos por el silbatero considerar que era último hombre

Por Henry Bejarano Matarrita

El Club Sport Cartaginés, sacó la victoria en un partido muy intenso contra Puntarenas F. C.

Una jugada, al minuto 83 del juego, marcó el rumbo de la mejenga cuando los visitantes vieron cómo Hiram Muñoz salió expulsado por una barrida por detrás en una jugada de mucho peligro.

Henry Bejarano explica la roja que recibió Puntarenas en Cartago (Rafael Pacheco Granados)

El juez central sacó la roja sin dudarlo; no obstante, el VAR llamó al árbitro para que lo revisara, pero el árbitro se mantuvo en su determinación de que debía expulsar al chuchequero.

Ante esto, el exsilbatero Henry Bejarano explicó si la determinación del árbitro central fue la ideal con respecto al llamado del VAR.

“No es una oportunidad manifiesta de gol porque hay un jugador de Puntarenas que podría interceptar, así que bien el VAR, no es roja, pero, siendo sincero, estoy en desacuerdo porque al final de cuentas el árbitro es el que debe tomar la última decisión”, explicó Bejarano.

Al final se mantuvo la roja y cada equipo quedó con diez hombres.

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

