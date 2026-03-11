VAR admite error en polémico penal entre Cartaginés y Puntarenas FC

La Comisión de Arbitraje reveló el análisis de la acción más polémica del juego del domingo anterior, entre Cartaginés y Puntarenas FC.

Al minuto 51, el jugador brumoso Ricardo Márquez fue expulsado por sacar una pelota de la línea y, además, esta acción provocó un penal para los porteños, que, gracias al lanzamiento desde los once pasos, los naranjas empataron el encuentro.

El central Pablo Camacho recurrió al VAR para analizar la jugada y luego de algunos minutos decidió sancionar al atacante colombiano. Este miércoles, se revelaron los audios y se determinó que hubo un error al sancionar al futbolista del equipo que dirige Amarini Villatoro.

Audios del VAR revelan el análisis de la polémica jugada del juego entre Cartaginés y Puntarenas FC. Foto: prensa PFC. (Puntarenas FC/Puntarenas FC)

LEA MÁS: ¿Estuvo bien marcada la roja y el penal en la misma jugada en contra del Cartaginés?

Análisis del VAR

En el video que publica la Comisión, se hace un análisis previo de la difusión de los audios:

“A los 51 minutos de juego se produce una situación al interior del área penal de Cartaginés. Inicialmente, después de un centro, el portero de Cartaginés pierde el balón en una disputa con el delantero, sin que se produzca ningún tipo de infracción.

“Posterior a ello, el delantero número 4 (Wesly Decas) remata a portería y el defensa 21 (Ricardo Márquez) de Cartaginés, situado sobre la línea de gol, intenta bloquear el balón con su cuerpo, golpeando la pelota en su brazo izquierdo, el cual está ampliando el volumen de su cuerpo, asumiendo un riesgo con esta acción.

“Los árbitros de campo no observan con claridad esta última situación y deciden dejar continuar el juego. A partir de ese momento se inicia una revisión por parte del VAR con diferentes ángulos y velocidades, revisando inicialmente la situación de la potencial falta al portero del Cartaginés, la cual descartan correctamente para luego revisar en detalle la potencial mano del defensa número 21 del Cartaginés.

El árbitro Pablo Camacho impartió justicia en ese juego. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: ¿Fue bien expulsado el jugador de Puntarenas en el duelo ante Cartaginés?

“Posterior a ello, deciden invitar al árbitro a una revisión en campo por potencial mano penal; luego de la revisión, el árbitro decide correctamente sancionar penal, pero existe un error conceptual de los árbitros de campo y del VAR, en cuanto a la sanción disciplinaria que debe ser aplicada sobre el defensa.

“Debido a que las reglas del juego estipulan que solamente será expulsado un jugador por evitar una oportunidad manifiesta de gol con una mano voluntaria, vale decir que este jugador haya querido jugar con voluntariedad ese balón con sus manos.

“De acuerdo con las reglas del juego, en esta jugada puntual, el defensor comete una mano sancionable, pero no puede considerarse que esta mano sea voluntaria, sino que es una mano en la que el jugador amplía el volumen de su cuerpo, en un gesto motor de intentar bloquear un tiro, haciendo su cuerpo más grande y asumiendo un riesgo con esta acción.

“Por lo que la sanción disciplinaria que correspondía a esta acción era una amonestación de acuerdo a las reglas de juego (evitar una oportunidad manifiesta de gol con una mano involuntaria, página 122 de las reglas de juego)“.

LEA MÁS: ¿Era penal a favor de Cartaginés la polémica jugada al inicio del juego ante Puntarenas?

Esto se escucha en los audios

Luego, se escuchan los audios, en los que, desde la sala VOR, le indican al central que hay una mano y se debe sacar la tarjeta roja.

—Está claro, es una mano. Voy a reanudar con tiro penal”, dice el central.

Luego, desde la sala VOR le dicen:

- “Es el 21. Pablo, una pregunta: el jugador tiene el brazo abierto, ¿es una mano deliberada que evita un gol? ¿Está seguro de la sanción disciplinaria? Nosotros tenemos que evita un gol con la mano.

- “Voy a reanudar con tiro penal y tarjeta roja”.

El juego cerró con marcador 3-2 a favor de Cartaginés.