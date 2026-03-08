César Alpizar tacha de irresponsables a gente de Cartaginés por un polémico motivo

Puntarenas dejó ir una gran oportunidad de llevarse algo del estadio Fello Meza de Cartago luego de desaprovechar un penal en la última jugada del compromiso tras un penal que acabó en el poste por parte de Daniel Colindres.

Dicha acción fue marcada por el VAR por una mano previa, algo que generó mucho enojo en los brumosos por las diversas intervenciones de la herramienta que dejaron a los brumosos con dos penales en contra y una roja en la segunda mitad.

Puntarenas cayó 3-2 en Cartago (Puntarenas FC/Puntarenas FC)

Amarini Villatoro en conferencia de prensa se quejó del actuar del VAR y es por eso que el técnico de los naranjas, César Alpizar, comentó al respecto tras un juego que tuvo un triste cierre para los chuchequeros.

“Creo en mi grupo y equipo pese a las adversidades, a pesar de que en Cartago salen molestos por las decisiones arbitrales que al final me parecen que podemos estar con diferencias o no compartir dichas determinaciones, pero decir que el árbitro tuvo la culpa por lo que pasó o lo que nosotros estuvimos a punto de lograr, creo que es irresponsable”, dijo en conferencia de prensa Alpizar.

César Alpizar llamó irresponsables a gente del Cartaginés por quejas arbitrales (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Se desmerita normalmente el esfuerzo y trabajo que se hace por los equipos que no tienen tanto poder mediático ni tanta fuerza mediática”, apuntó el entrenador de los Tiburones del Pacífico.

Los chuchequeros no perdían por campeonato nacional desde finales de enero, que cayeron ante Herediano, y ahora se alistan para medirse a Guadalupe el próximo fin de semana.