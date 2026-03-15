Jefferson Brenes y la frase por la que se fueron encima los aficionados rivales y hasta de Saprissa

Jefferson Brenes aseguró que en Saprissa se están "preparando para jugar la final". (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jefferson Brenes, volante del Saprissa, lanzó este domingo una frase luego de la derrota ante Cartaginés que incomodó por parejo a los aficionados en general, pues la criticaron tanto morados como manudos, brumosos y heredianos.

El diez morado dio una entrevista a la periodista Gabriela Jiménez de Canal 7 en la que dijo: “nos estamos preparando para la final”, expresión que para muchos es adelantarse a los acontencimientos.

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“Hay que respestar al rival, teníamos a un gran rival frente como lo es Cartaginés, no hay que poner excusas, el clima estaba pesado y todo, pero creo que nos ganan en detalles. Al final de cuentas creo que nos estamos preparando para la final y esos son detalles que hay que corregir, ojalá que pasen ahorita y no en la final”, comentó.

Luego de perder un partido, aficionados en las redes sociales de TD Más, en la que subieron el clip cuestionaron que no fueron las declaraciones más pertinentes.

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Jefferson Brenes: "Nos estamos preparando para la final" pic.twitter.com/Eatmj32I6V — TD Más (@tdmascrc) March 15, 2026

Los morados además dejaron pasar este domingo una gran oportunidad de ser líderes del campeonato al quedar en el tercer lugar con 21 puntos, a dos del líder, el cuadro blanquiazul. Recordemos que el equipo que amarre el liderato general quedará sembrado en la gran final.

Brenes aseguró que están muy dolidos por la derrota tras un juego en el que anotó el gol morado en la reposición del primer tiempo.