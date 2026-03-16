Christian Nodal reaparece y revela el motivo detrás de su desaparición en redes

El cantante Christian Nodal se mantuvo alejado de las redes sociales durante los últimos días, lo que generó rumores entre sus seguidores, especialmente en medio de comentarios relacionados con Cazzu.

Sin embargo, el artista mexicano decidió aclarar la situación a través de su cuenta de Instagram, donde explicó que su ausencia se debió a una sesión para borrarse tatuajes del rostro mediante láser.

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“Disculpen la desaparición tan repentina. Me tocó sesión de láser para borrar tatuajes del rostro y andaba entre Freddy Krueger y Deadpool, pero ya andamos de vuelta en el ruedo”, escribió Nodal en el canal de difusión.

Christian Nodal siempre da de qué hablar. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

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El motivo detrás de la decisión

El intérprete tomó la decisión de borrarse los tatuajes del rostro hace aproximadamente dos años. Según ha contado anteriormente, su principal motivo es que su hija Inti pueda conocerlo con una imagen más natural.

El proceso ha sido gradual y requiere varias sesiones, por lo que el cambio ha ocurrido poco a poco mientras el artista continúa con su carrera musical.